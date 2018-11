Von Jochen Schmutz

Marlene Bohne-Becker, die Rektorin der Albert-Schweitzer-Schule (ASS) im Pfaffengrund, wirkte bei ihrer Begrüßungsrede zum Spatenstich für die neue Sporthalle noch immer leicht konsterniert. Dabei war der Anlass für den Festakt am Mittwoch eigentlich sehr erfreulich: Für vier Millionen Euro soll die alte Turnhalle saniert und eine neue gebaut werden. Doch der Schock saß noch tief bei der langjährigen Schulleiterin, denn am vergangenen Donnerstag beschloss der Gemeinderat die Schließung der Werkrealschule der ASS.

Neubau einer Turnhalle bei gleichzeitiger Schließung eines Großteils der Schule, die davon profitieren soll? Ein schwer nachzuvollziehender Gedankengang. "So sehr ich mich für unsere Grundschüler wegen der neuen Sportmöglichkeiten freue, so sehr tut es mir leid, dass die Größeren nie in den Genuss der neuen Halle kommen werden", sagte Marlene Bohne-Becker. Und die "Größeren" machten aus ihrem Unmut keinen Hehl. Hatten die fünf Jungen und Mädchen am Anfang ihrer Aufführung noch "Danke" auf ihrem Rücken stehen, drehten sie sich kurz darauf um, jede mit einem Luftballon vor dem Bauch. Einer nach dem anderen explodierte, und das unterstrich die eindeutige Aussage: Unser Traum ist geplatzt! Ein eindrücklicher und nicht ganz alltäglicher Auftritt, der alle Anwesenden nachdenklich stimmte.

Der Erste Bürgermeister Bernd Stadel bemühte sich bei seiner Rede dann auch schnell, die Wogen ein wenig zu glätten. Er wies auf eine Aussage von Oberbürgermeister Eckart Würzner hin, der betont hatte, dass alle betroffenen Schulen weiterhin beste Entwicklungsperspektiven hätten. Nur dass die Heiligenberg- und die Albert-Schweitzer-Schule eben als Grundschulen weitergeführt werden. Und fürwahr gibt es dann immer noch zahlreiche Nutznießer der Sanierung und des Neubaus.

Die Grundschüler der ASS brachten ihre Freude beim Spatenstich mit einem selbst gestalteten Buch zum Ausdruck. Am meisten freuten sich aber wohl die Schüler der Stauffenbergschule für Sprachbehinderte, die ebenfalls auf dem Gelände am Schwanenweg beheimatet ist. "Wir konnten die Halle bei 13 Klassen gerade einmal sieben Stunden in der Woche nutzen. Der Neubau ist für uns im Hinblick auf Bewegungs- und Rhythmusschulung ein Segen", berichtete Rektor Alfred Kamuf. Diese Gefühlslage brachten seine Schüler mit einem tollen Auftritt zum Ende der Veranstaltung allen Anwesenden näher. Und auch dem TSV Pfaffengrund bietet die neue Halle zahlreiche neue Möglichkeiten in seinem ohnehin schon großen Sportangebot.

Freud und Leid lagen an diesem Tag also nah beieinander. Ein Wunsch wurde immerhin gleich an Ort und Stelle erfüllt: Gucklöcher im Bauzaun fänden alle Schüler richtig spannend, hieß es. Die Zusage des leitenden Architekten Werner Frank kam prompt. Manchmal kann man mit einfachen Dingen auch viele Menschen glücklich machen.