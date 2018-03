Von Birgit Sommer

Glocken der katholischen Kirchen im ganzen Erzbistum Freiburg kann man jetzt im Internet sehen und hören. Glockeninspektor Johannes Wittekind lässt sie einzeln und gemeinsam erklingen. Man kann sie in einer Bildergalerie betrachten und erfährt Spannendes aus ihrer Geschichte. Aus Heidelberg sind bisher die Glocken aus Jesuitenkirche, St. Raphael und St. Vitus auf der neuen Homepage zu finden.

Wittekind, der zu seinem Architekturstudium ein kirchenmusikalisches Aufbaustudium absolvierte, der Kirchenmusik, Klavierspiel und Singen als Hobby betreibt, ist seit fünf Jahren hauptberuflich für Glocken und Kirchtürme des Erzbistums zuständig. Sein Ziel ist es, so sagte er im RNZ-Interview, im Laufe seines Berufslebens möglichst alle Läutanlagen in Kirchen der Erzdiözese zu beschreiben.

Was macht ein Glockeninspektor?

Ich steige auf die Kirchtürme, inventarisiere die Glocken, fertige Tonaufnahmen und Foto-Dokumentationen, untersuche den Turm und seine baulichen Anlagen auf etwaige Bauschäden hin. Um die möglichen Wechselwirkungen der sich bewegenden Glocken auf das Bauwerk richtig einzuordnen, benötigt ein Glockensachverständiger in erster Linie Bausachverstand. Auch Lautstärkemessungen gehören zu meinen Aufgaben, weil es immer mal wieder Beschwerden über Glockenläuten und Uhrenschlag gibt.

Sind die Glocken zu laut?

Nicht die Lautstärke an sich wird meist als störend empfunden, sondern die schrille Klangentfaltung kleiner Glocken, die mit hoher Anschlagzahl geläutet werden.

Welche klingen am schönsten?

Den reichhaltigsten Klang haben für mich die Glocken aus dem Mittelalter. Am schönsten klingt die Hosanna-Glocke aus dem Freiburger Münster. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert. Und in Heidelberg die St. Pius-Glocke der Jesuitenkirche aus dem 19. Jahrhundert - wegen ihres Klanges und der Glockenzier, die von großem künstlerischem Schaffen zeugt.

Wie kamen Sie auf die Idee, die Glockengeläute der katholischen Kirchen mit vielen zusätzlichen Informationen ins Internet zu stellen?

Ich habe bei meiner Arbeit viel Material über die Glocken gesammelt, das auch von allgemeinem Interesse ist. Daher kam die Idee, eine virtuelle Wanderung durch das Erzbistum von Dorf zu Dorf anzulegen, bei der man sich in den Klang und die Geschichte der Glocken vertiefen kann.

Wie viele Glocken kann man denn schon läuten hören?

Bisher gibt es etwa 100 Porträts. Über 400 der insgesamt 2500 Geläute werden in den nächsten Monaten eingearbeitet, und ich versuche, in jedem Jahr 100 neue Kirchtürme zu besteigen. Allein in Heidelberg fehlen noch mindestens zehn.

Wer interessiert sich überhaupt für den Klang der Glocken?

Die Leute stoßen oft per Zufall auf das Thema. Oft sind es auch Menschen, die nicht mehr in ihrer Heimat leben und denen der Klang Erinnerungen an die Kindheit und Jugend, an Kommunion oder Hochzeit in dieser Kirche zurückbringt und die so eine emotionale Verbundenheit wiederentdecken. Denn jede Kirche besitzt ihr eigenes, unverwechselbares Geläut.