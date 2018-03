RNZ. In zwei Tagen tritt die zweite Stufe der Fahrverbote für die Heidelberger Umweltzone in Kraft. Damit dürfen neben Fahrzeugen ohne Plakette auch Fahrzeuge mit roter Plakette nicht mehr in der Umweltzone fahren. Fahrzeuge mit gelber Plakette haben noch bis zum 31. Dezember 2012 freie Fahrt. Ab dem 1. Januar 2013 dürfen nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette in der Umweltzone fahren. Mitarbeiter der städtischen Schlosser- und Malerwerkstätten werden in der kommenden Woche auf den Schildern "Umweltzone" die rote Plakette überkleben, so dass nur noch die grüne und die gelbe Plakette sichtbar bleiben. Auf diese Weise werde die Umstellung rasch und kostengünstig vollzogen, so die Stadt.

> Die Umweltzone in Heidelberg umfasst die Stadtteile Handschuhsheim (ohne das Handschuhsheimer Feld), Neuenheim (ohne das Neuenheimer Feld sowie den Siedlungsbereich nördlich der Neuenheimer und Ziegelhäuser Landstraße), Bergheim, Altstadt (ohne Stadtwald), Weststadt (bis zum Czernyring), Südstadt, Rohrbach (ohne das Gewerbegebiet Rohrbach-Süd).

> Ausgenommen sind folgende Durchgangsstraßen: die B 37, die Uferstraße/Posseltstraße/Jahnstraße, die Dossenheimer Landstraße/Hans-Thoma-Platz/Berliner Straße/Ernst-Walz-Brücke, die Eppelheimer Straße/Czerny-Brücke/Czernyring/nördlich Emil-Maier-Straße und die Speyerer Straße/Czernyring. Der Ost-West-verlaufende Durchgangsverkehr sowie die Zufahrt zum Neuenheimer Feld bleiben damit ohne Verkehrsbeschränkungen, während der von Norden kommende Verkehr nur bis zur B 37 ohne Beschränkungen durchfahren kann. Von Süden über die B 3 kommende Fahrzeuge, die nicht in die Umweltzone einfahren dürften, müssten dann über die B 535 und die Speyerer Straße beziehungsweise über die Autobahn A 5 ausweichen, so die Pressemitteilung der Stadt.

> Weitere Informationen und eine Karte finden betroffene Heidelberger Fahrzeughalter auf den städtischen Internetseiten. Umfangreiche Informationen zu allen Umweltzonen in ganz Baden-Württemberg, zu Nachrüst- und Fördermöglichkeiten sowie zu den landesweit gültigen Bedingungen für Ausnahmegenehmigungen bietet das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg an.