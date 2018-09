Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Was ist schon angesichts von 31 Millionen Lichtjahre eine gute Stunde Erdzeit? Nichts. Und trotzdem: Als Prof. Michael Kramer zum Festvortrag anhob, hatten sich die Reihen der Ehrengäste schon arg gelichtet. Denn im Überschwang der Begeisterung über das "Haus der Astronomie" hatten sich die zahlreichen Redner nicht an ihre Redezeit gehalten und brachten den gesamten Zeitplan ins Strudeln. Dabei hätte man es so kurz halten können: Auf dem Heidelberger Königstuhl ist ein außergewöhnlicher Bau entstanden, nach dem Vorbild der 31 Millionen Lichtjahre entfernten "Whirlpool-Galaxie M 51". Die Idee dazu hatte Klaus Tschira, der den Bau und die Ausstattung finanzierte, realisiert hat es das Darmstädter Architekturbüro Bernhardt+Partner, die Leitung hat das Max-Planck-Institut und dankbar kann man allen sein, die das "Haus der Astronomie" unterstützen, diesen Ort der Öffentlichkeitsarbeit, Wissensvermittlung und der Forschung. Hier klappte die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Max-Planck-Gesellschaft und Universität bis hin zu den Landesministerien bestens.

Aber große Bauwerke verlangen nach großen Worten. Vor allem, wenn man bedenkt, wer sich alles durch den "Spiralnebel" und Sturmböen hoch auf den Königstuhl begeben hatte. Dass die Wissenschaftler "ihr" Haus feiern, ist klar, aber auch gleich zwei Landes-Ministerinnen - Theresia Bauer (Wissenschaft) und Gabriele Warminski-Leitheußer (Kultus) - waren gekommen, um bei dem Griff nach den Sternen dabei zu sein. Schließlich beteiligten sich ja ihrer beider Ministerien, wenn auch bescheiden, an diesem "wunderschönen Ort, der jungen Menschen die Gelegenheit gibt, Neugier zu entwickeln und nach Lösungen zu suchen" (Warminski-Leitheußer). Und Kollegin Bauer lobte das "architektonisch außergewöhnliche Bauwerk" mit den seinen "inspirierenden Räumen, die das Denken beflügeln". Sie ist der Überzeugung, dass "das "Haus der Astronomie dazu beitragen wird, dass die Brücke von der Forschung in die allgemeine Öffentlichkeit breiter und tragfähiger wird". Ein Satz, den alle unterschreiben konnten, denn schließlich wurde dieses fantastische Bauwerk genau aus diesem Grund gebaut. Oder, wie Prof. Thomas Henning, Geschäftsführender Direktor des MPI für Astronomie bei seiner Begrüßung sagte: "Das Ziel hier ist es, durch die Begegnung mit Wissenschaftlern der Wissenschaft zu begegnen". Das ist für den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Prof. Peter Gruss, ein gesellschaftliches Muss. Gerade angesichts der Tatsache, dass es ein Mangel an Naturwissenschaftlern und Technikern in Deutschland gibt. Mehr Jugendliche gewinnen und an die breite Öffentlichkeit gehen, dafür steht für ihn das "Haus der Astronomie". Wie alle Vor- und Nachredner sagte er Klaus Tschira ausführlich danke: "Wenn wir schon nicht die Sterne vom Himmel holen können, dann können wir die Sterne ein Stück näher bringen".

Prosaischer sah es Unirektor Prof. Bernhard Eitel. Der lobte die "gute Zusammenarbeit über Institutsgrenzen hinweg", die schon seit Jahrzehnten bestünde. Die astronomische Forschung in Heidelberg bezeichnete er als "Hotspot" in Deutschland. Eitel: "Das Haus der Astronomie passt zu Heidelberg und seiner Universität". Oberbürgermeister Eckart Würzner dürfte er damit aus dem Herzen gesprochen haben. Der wiederum lobte die gute Kooperation aller Beteiligten. "Hier mussten sich Partner zusammensetzten, die es nicht gewohnt sind, ein gemeinsames Projekt zu verwirklichen".

In launigen Worten erinnerte Klaus Tschira an seine jugendliche Begeisterung für die Astronomie. ("Ich hatte in der Schule den Spitznamen Planetenheini") und an das erste Gespräch mit MPI-Direktor Prof. Hans- Walter Rix, als der um eine Spende für ein Institutsgebäude warb. Das war im Jahr 2007.

Vier Jahre später konnte nun dieses einmalige Bauwerk seiner Bestimmung übergeben werden, dem man von "außen ansieht, was innen passiert". Dafür verantwortlich sind der Architekt Manfred Bernhard und sein Team. Sie bauten die "erste Spiralgalaxie auf Erden" (Henning). Den "Schlüssel" für die "Galaxie" bekam Klaus Tschira, der ihn sofort an den Leiter des "Hauses der Astronomie", Prof. Markus Pössel, weitergab.