br. Wie schon im Jahr zuvor steht das Programm des Deutsch-Amerikanischen-Instituts (DAI) insgesamt unter dem Motto "Geist Heidelberg" und wartet mit vielen interessanten Veranstaltungen zu den Themenkomplexen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft auf.

Barack Obama oder Mitt Romney? Darf der aktuelle US-amerikanische Präsident seinen Kurs fortsetzen oder wollen die Amerikaner einen Wechsel? Die derzeitige Stimmung in den USA, die Entscheidung und deren mögliche Folgen werden in diesem Herbst im DAI intensiv thematisiert.

Berichterstattung zur Wahl kann man im DAI bei der großen "Election Night" am 6. November erleben - ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Diskussionsrunden, Vorträgen, Filmvorführungen und Live-Schaltungen zu Korrespondenten in Washington D.C. rundet den Abend ab. Zur Nachlese und Analyse kommen wenig später Prof. Winfried Fluck und der ehemalige deutsche Botschafter in den USA, Dr. Klaus Scharioth. Die prekäre Situation im amerikanischen Süden zeichnen Signe Mähler und William Cody Maher mit ihrem Film "Down Southern Roads" nach.

Unserem Finanzsystem und seiner Krise nähert sich Ross Levine, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und Berater des Internationalen Währungsfonds, in seinem heutigen Vortrag.

Auch Hans Christoph Binswanger, der Doktorvater von Josef Ackermann, kommt in diesem Herbst ins DAI und beschäftigt sich mit der Geldwirtschaft. Der bedeutende Soziologe Robert Bellah liefert eine evolutionäre Theorie des Ursprungs von Religion, Beatrice von Weizsäcker zweifelt an ihrem Glauben, Stuart Clark und Rocky Kolb klären über die Geheimnisse des Universums auf. Literaturfreunde können Mira Magén, Ljudmila Ulitzkaja, Omair Ahmad und György Konrád erleben.

Die besten Bühnendichter aus dem deutschsprachigen Raum messen sich bei den Poetry Slam Meisterschaften - kurz Slam 2012 -, die das DAI mit der großzügigen Unterstützung der Manfred Lautenschläger Stiftung in Heidelberg und Mannheim vom 13. bis 17. November ausrichtet. 10 000 Zuschauer werden hierbei zu 28 Einzelveranstaltungen erwartet. Höhepunkt ist das schon jetzt restlos ausverkaufte Finale in der Stadthalle Heidelberg. Auch bei den übrigen Veranstaltungen werden die Plätze schon jetzt knapp, Interessierte sollten sich daher mit dem Kartenkauf nicht zu lange Zeit lassen.

Info: Das Programm ist unter www.dai-heidelberg.de zu finden. Karten gibt es im DAI, an allen Vorverkaufsstellen oder auf der DAI-Internetseite.