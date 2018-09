bms. Für alle, die sich engagieren wollen, gibt es in Heidelberg eine neue Anlaufstelle: Der Caritasverband der Erzdiözese Freiburg hat für Freiwilligendienste ein Regionalbüro in der Rohrbacher St.-Peter-Straße eröffnet. Zu den Aufgaben gehören Beratungen und Vermittlungen von Freiwilligen aus Heidelberg, Mannheim, dem Rhein-Neckar- und dem Main-Tauber-Kreis.

Bei der offiziellen Einweihung der Räume zogen Monsignore Bernhard Appel und Michael Bross vom Caritasverband Freiburg auch eine erste Bilanz nach einem Jahr Wegfall des Zivildienstes und der Etablierung des Bundesfreiwilligendienstes (BFD, "Bufdi"): "Die Bewerbungslage ist super gut. Das haben wir so nicht erwartet." Wenngleich allen Beteiligten auch klar ist, dass der Doppeljahrgang von Abiturienten (G8/G9) dazu beigetragen hat. Um alle Bewerber vermitteln zu können, werden derzeit noch Einsatzstellen gesucht, die Freiwilligendienstplätze zur Verfügung stellen. Auch hier will das Regionalbüro helfen.

Der BFD, finanziert vom Bund, versteht sich als neues soziales Angebot und will das in die Länderhoheit fallende Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ergänzen. Neu ist: Eine Altersgrenze nach oben gibt es beim BFD nicht. Das Motto heißt, sinnvoll die Zeit nutzen oder seine Eignung ausprobieren für einen Beruf. "Mit dem BFD erreichen wir nicht mehr nur junge Leute bis 27 Jahre in der klassischen Zielgruppe der Freiwilligendienste, sondern auch ältere Menschen", erklärte Bross. Es werden auch flexible Arbeitszeitlängen - das können wenige Monate sein - und vielfältigere Engagementformen angeboten.

"Die jahrzehntelange ehrenamtliche Verpflichtung für eine Sache wollen die Menschen nicht mehr", weiß Appel - aus Zeitgründen, aber auch aus finanziellen. Freiwilligendienste würden den Menschen auch berufliche Perspektiven bieten: "Es kann die Brücke zum ersten Arbeitsmarkt sein." Im Blick hat er dabei neben den Jungen auch Hartz-IV-Empfänger, Frauen, die nach der Familienphase wieder in einen Beruf einsteigen wollen, oder rüstige Rentner.

Ein "Bufdi" bekommt rund 350 Euro monatlich und ist sozialversichert. Auch Teilzeit ist möglich. Der Bundesfreiwilligendienst kann im sozialen und ökologischen Bereich geleistet werden. Die Caritas bietet Plätze zum Beispiel in der Alten- und Behindertenhilfe, in Kindereinrichtungen, Bildungswerken sowie Pfarrgemeinden an. Birgit Grün und Karin Hans, Bildungsreferentinnen vor Ort in Heidelberg, beraten, schulen und vermitteln an Einsatzorte.

Das Resümee der Caritas zeigt: "Wir machen mit den Freiwilligendiensten gute Erfahrungen. Das Interesse ist da." Man sei bei der Caritas aufgrund des Fachkräftemangels in sozialen Berufen sehr motiviert, möglichst viele auszubilden oder zu beschäftigen, ergänzte Hubert Hermann, Geschäftsführer des Caritasverbandes Heidelberg, auf die Frage, warum die Kirche keine festen Arbeitsverhältnisse schaffe, sondern auf Freiwilligenarbeit setzt. "Es ist eben auch eine andere Art des Arbeitens", ergänzte Monsignore Appel.

Info: Caritas-Regionalbüro für Freiwilligendienste, Telefon: 06221/3303-91/92, E-Mail: freiwilligendienste-heidelberg@caritas-divc-fr.de