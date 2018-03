Von Timo Teufert

Zum ersten Mal wurde am Donnerstag das Bauprojekt Mathematikon, das entlang der Berliner Straße auf den heutigen Parkplätzen zwischen der Mönchhofstraße und der Straße "Im Neuenheimer Feld" entstehen soll, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Rund 60 Bürger waren ins Bioquant-Gebäude gekommen, um sich im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung die Pläne erklären zu lassen. Klar wurde schnell: Aus der Sicht der Bürger ist die Bebauung zu massiv, die Nahversorgung in Neuenheim ist durch das Projekt gefährdet, und der Verkehr auf der Berliner Straße droht zusammenzubrechen.

Die Klaus-Tschira-Stiftung will auf dem Areal das Mathematikon bauen, das aus drei Baukörpern mit 68 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche besteht: An der Mönchhofstraße im Süden soll ein Block für die Mathematische Fakultät entstehen, den die Stiftung der Universität schenken will. Daran schließen sich im Norden zwei weitere Baukörper an, die im Erdgeschoss verbunden sind. Dort will die Stiftung in den Obergeschossen Büroräume für forschungsnahe Dienstleistungen unterbringen, die Universität habe ein Vormietrecht, erklärte Stadtplaner Stefan Läufer. Im Erdgeschoss der Nordgebäude sollen auf 600 Quadratmetern Gastronomie, ein Supermarkt mit 1800 Quadratmetern, ein Discounter mit 1300 Quadratmetern sowie eine Apotheke und eine Drogerie mit zusammen 1300 Quadratmetern untergebracht werden.

Weil es auf dem gesamten Campus keine Supermärkte gibt, begrüßen die Planer den Standort für die Märkte. Schon heute würden viele Neuenheimer ihre Versorgungseinkäufe in den Märkten im Handschuhsheimer Gewerbegebiet "Im Weiher" erledigen. Doch Sahin Karaaslan, der in der Ladenburger Straße einen Rewe-Markt und im Langgewann einen "Nahkauf" betreibt, sieht durch die beiden neuen Märkte seine Standorte gefährdet: "Es ist paradox: Im Emmertsgrund kauft die Stadt eine Immobilie, um eine Nahversorgung zu ermöglichen, in Neuenheim macht die Stadt die bestehende Nahversorgung kaputt, um an anderer Stelle eine neue zu etablieren."

Auch Dieter Teufel vom Umweltprognoseinstitut hält die Märkte im Langgewann und der Ladenburger Straße für "massiv gefährdet", auch wenn er die Ansiedlung des Einzelhandels grundsätzlich gut findet: "Durch die Märkte in dieser Größenordnung wird der Verkehr auf der Berliner Straße deutlich zunehmen", so seine Einschätzung. Im Weiher gebe es vier Supermärkte mit einer Verkaufsfläche von zusammen 6000 Quadratmetern, im Mathematikon sollen zwei Märkte zusammen 3100 Quadratmeter haben. Er rechnet deshalb mit rund acht Prozent mehr Verkehr, was für ihn kritisch ist: Denn schon heute "operiert die Berliner Straße an der Grenze der Belastungsfähigkeit, in der Hauptverkehrszeit hat sie diese schon erreicht." Um den Verkehr zu reduzieren, helfe nur, Wohnungen im Neuenheimer Feld zu bauen. Dies werde auch im Stadtteilrahmenplan und im Entwicklungskonzept angestrebt.

Claudia Peschen, Mediatorin im Bereich Planen, Bauen und Umwelt, versuchte mit kleinen Kärtchen, alle Bedenken und Anregungen der Bürger aufzunehmen. Viele fürchten zu massive Gebäude: "Hier entstehen Klötze wie an der Bahnhofstraße." Auch eine "monotone Mauerwirkung" wurde kritisiert. "Auf dem Areal sollten die Fehler der nördlichen Berliner Straße mit Technologiepark und Octapharma nicht wiederholt werden", mahnte ein Anwohner.

"Herr Tschira möchte hier sehr werthaltig bauen, das Gebäude soll auch noch in 50 Jahren Bestand haben", entgegnete Architekt Manfred Bernhardt den Kritikern. Die Fassade werde wohl in Natur- oder Kunststein ausgeführt. Er wies auch darauf hin, dass das Konzept Verbindungen zwischen den einzelnen Blöcken vorsehe. Beim Mathematikon habe man die Fugen aber 4,50 Meter breiter gemacht als vorgesehen. Zudem habe man alle Treppenhäuser an die Berliner Straße gelegt, um den dann elf Meter breiten Fußweg zu beleben.

Und der Dekan der Mathematischen Fakultät, Rolf Rannacher, appellierte: "Denken Sie an den Nahversorgungsbedarf auf der Campusseite." Für seine Fakultät sei das Mathematikon eine Riesenchance: "Wir arbeiten seit 30 Jahren im Provisorium und sind auf sechs Standorte verteilt." Er hoffe auf die Umsetzung der Pläne, denn die Universität habe auf Jahre hin keine Mittel, um das Projekt selbst zu stemmen.