ste. Der Heidelberger Gesamtelternbeirat (GEB) hat am Freitag die baden-württembergische Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer zu Gast. Bei einer Podiumsdiskussion um 19 Uhr in der Mensa der Internationalen Gesamtschule, Baden-Badener Straße 14, geht es um das Thema "Bildung geht uns alle an". An der Runde nehmen außerdem teil: Daniel Hager-Mann vom Staatlichen Schulamt Mannheim, Schulbürgermeister Joachim Gerner, die Walldorfer Bürgermeisterin und ehemalige Vorsitzende des Landeselternbeirats, Christiane Staab, und der Heidelberger GEB-Vorsitzende Norbert Theobald. Vor allem soll es um die Fragen der Bürger gehen, etwa zur Gemeinschaftsschule, der Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung oder den acht- und neunjährigen Gymnasien.

Im Vorfeld gab es bereits einen Briefwechsel zwischen GEB und der Ministerin. Die Elternvertreter kritisierten in ihrem Schreiben den häufigen Unterrichtsausfall in Gymnasien. Grund sei die "völlig unzureichende Versorgung mit Vertretungsstellen". Von behördlicher Seite werde bei Forderung nach einer besseren Personalausstattung "stereotyp mit dem Verweis auf einen planmäßig abgedeckten Pflichtunterricht reagiert".

In seiner Antwort schreibt Ministerialdirigent Manfred Hahl, dass die neue Landesregierung die Einsparauflage der alten habe entfallen lassen, was den Erhalt von 711 Stellen zur Folge gehabt hätte. Außerdem seien die Mittel für Krankheitsvertretungen um 2,8 Millionen Euro aufgestockt worden, zusätzlich sei eine Erhöhung der Vertretungsreserve zum kommenden Schuljahr geplant.