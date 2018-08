Von Werner Popanda

630 Tonnen Asphalt für die Deckschicht, 800 Tonnen Binder, 1700 Tonnen bituminöse Tragschicht, 7500 Quadratmeter Baufläche, 750.000 Euro Gesamtkosten: Keine Frage, die Ende Juli begonnene Sanierung der Querspange zwischen Vangerowstraße und Bergheimer Straße (die RNZ berichtete) kann mit beeindruckenden Zahlen aufwarten. Nicht minder beeindruckt dürften aber auch jene Autofahrer sein, die in der zweiten Bauphase vom 3. bis 6. August und besonders im dritten Abschnitt vom 9. bis 13. August in diesem Bereich unterwegs sein werden. Denn in Richtung Westen läuft an diesen Tagen aufgrund von Sperrungen so gut wie nichts mehr.

Wer aus der Innenstadt kommend die Autobahn ansteuern will, wird über den Czernyring, die Eppelheimer und die Henkel-Teroson-Straße sowie den Kurpfalzring zur Anschlussstelle Rittel umgeleitet. Noch empfehlenswerter ist laut dem Ersten Bürgermeister Bernd Stadel, der die Baustelle nun unter die Lupe nahm, eine "großräumige Umfahrung".

Demnach sollten Verkehrsteilnehmer, die auf der A 5 in Richtung Süden fahren wollen, die Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen nutzen. Wer hingegen auf der A 5 in Richtung Norden rollen möchte, sollte die Anschlussstelle Dossenheim in Betracht ziehen. Unter dem Strich "noch besser" ist für Stadel allerdings die Nutzung von Bus und Bahn.

Notwendig wurde die Sanierung eines Teils der Vangerowstraße über die Querspange bis hin zum einstigen Autobahnende laut Klaus-Dieter Holzner vom Tiefbauamt durch die Kälte des Winters vor zwei Jahren. Seinerzeit seien aufgrund des schlechten Zustandes der bituminösen Beläge erhebliche Schäden in der Fahrbahn entstanden.

Da die Beeinträchtigungen für den motorisierten Verkehr so gering wie möglich ausfallen sollten, habe man sich dazu entschieden, die Arbeiten zum einen in der Ferienzeit und zum anderen an Wochenenden auszuführen. Überdies werde, wie Bauleiter Christian Menzel ergänzte, "rund um die Uhr gearbeitet". Und das auch mit schwerem Gerät wie bis zu 2,50 Meter breiten Großfräsen, denn für Menzel steht außer Frage, dass ein solches Bauvorhaben "nur mit leistungsfähigen Firmen" und deren "Man- und Maschinenpower" gestemmt werden könne. Dennoch befürchtet er, dass es speziell am Freitag, 10. August, zu größeren Behinderungen und Staus kommen könnte.

Zeitgleich mit der Fahrbahnrenovierung werden laut Holzner im Zuge des Busbeschleunigungsprogramms der RNV die Ampelanlagen an der Kreuzung von Bergheimer Straße und Czernyring erneuert. "Denn wenn wir den Verkehr schon rausnehmen, dann machen wir gleich alles mit." Nicht beeinträchtigt ist nach seinen Worten der Bus nach Wieblingen.

Baubürgermeister Stadel freute sich, dass der Unterbau noch eine "vergleichsweise wirtschaftliche Sanierung" zulasse. Müsste man wie bei anderen Straßen in katastrophalem Zustand "extrem in die Tiefe gehen", wäre dies mit enormen Kosten verbunden. Doch hätten solche Straßen beileibe keine derart hohe Verkehrsbedeutung. Täglich werden auf der B 37 westlich der Querspange 45.000 Fahrzeuge gezählt.

Info: Die nächste Bauphase beginnt am Freitag, 3. August um 21 Uhr und endet am Montag, 6. August, um 5 Uhr. Für die Erneuerung der Entwässerungsrinnen muss der zu sanierende Bereich voll gesperrt werden, wobei jedoch laut Stadt der Verkehr nach Wieblingen nicht betroffen ist. Die dritte Bauphase beginnt am Donnerstag, 9. August, um 21 Uhr und endet am Montag, 13. August, um 5 Uhr.