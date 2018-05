Von Karin Katzenberger-Ruf

Seit etwa zwei Wochen steht an der Tiefburg in Handschuhsheim links der Brücke ein Baugerüst. Es ist nur wenige Meter breit und reicht vom Burggraben bis zu jenem Balkon, von dem aus bald wieder die Kerwe eröffnet wird. Wer genauer hingeschaut hat, hat auf der Front der Brüstung im Buntsandstein den eingemeißelten, wenn auch schon ziemlich verwitterten Handschuh entdeckt. Dieses Wahrzeichen des Stadtteils wird im Rahmen der Restaurierungsmaßnahmen konserviert. Außerdem waren auf der Balkon-Umrandung zwei Quader zu ersetzen, die sich durch zu viel Feuchtigkeit schon etwas gelockert hatten.

Die Arbeiten gingen und gehen unter der Regie der Bau- und Denkmalpflege Hinze GmbH in der Weststadt über die Bühne. Und dies wiederum nach den Vorgaben der örtlichen und übergeordneten Denkmalschutzbehörde in Karlsruhe. Demnach durfte bei der Restaurierung von Balkon und Handschuh nicht mit Beton verfugt werden, sondern kam stattdessen Kalkmörtel zum Einsatz - also eine Art historisches Bindemittel. Wenn das Gerüst in etwa zweieinhalb Wochen wieder abgebaut wird, wird der Betrachter am Balkon kaum einen Unterschied zwischen vorher und nachher bemerken. Schon gar nicht am Handschuh-Relief, das möglicherweise aus der Barock-Zeit stammt. "Man soll gar nicht sehen, dass wir da waren", sagt Tino Hinze von der ausführenden Firma. Er selbst ist nicht nur Steinmetzmeister, sondern darf den Zusatztitel "Natursteinrestaurator" tragen. Die um die 120 Kilogramm schweren Sandsteinquader für die Brüstung hinaufzuhieven, war durchaus ein Kraftakt. Die neuen Quader sind mit den alten durch eine Eisenklammer verbunden und von Hand abgeschliffen. Die Handarbeit ist um einiges teurer als der "Maschinenschliff", aber ebenfalls ganz im Sinne des Denkmalschutzes.

In der Tiefburg wird sich in nächster Zeit noch mehr tun. So sollen beispielsweise alle Fenster ausgewechselt werden. Indessen hat die Firma Hinze inzwischen auch den Lindenplatz "aufgepeppt". Dort wurden mehrere neue Poller gesetzt, die aus Hartsandstein aus Eberbach gearbeitet und mit einem Handlauf aus Eichenholz verbunden sind. Sie sollen den noch Erhaltenen möglichst ähnlich sehen. Kostenpunkt für diese Maßnahme: rund 5000 Euro. Der Lindenplatz ist der "Austragungsort" des Kerwe-Lindentanzes. Jetzt sieht das Areal wieder richtig "aufgeräumt" aus und der Handlauf zwischen den Pollern sieht ganz so aus, als würde er auch als Sitzgelegenheit oder zumindest zum Anlehnen taugen. Mit der Restaurierung ist jedenfalls ein Anfang für die Neugestaltung von Plätzen in Handschuhsheim gemacht.

Derweil kostete allein die Restaurierung des "Hendsemer Handschuhs" am Tiefburg-Balkon um die 1000 Euro. Das Gerüst (auch nicht gerade billig) musste laut Tino Hinze aus Sicherheitsgründen errichtet werden. Der "Tiefburg-Blick" ist durch das Baugerüst kaum beeinträchtigt. Inzwischen hat das Restaurant "Helmstätter Herrenhaus" die Außenbewirtschaftung wieder aufgenommen und die Gäste genießen dort die Frühlingssonne. An der Nordseite der Burg blühen inzwischen die Magnolienbäume und sind eine wahre Pracht.