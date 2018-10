Das neue Theater wächst, die Baumaßnahmen liegen genau im Zeitplan: Am 24. November wird Eröffnung gefeiert. Unser Fotograf hat die Baustelle mit einem extremen Weitwinkelobjektiv aufgenommen: Die große Fensterfront links zeigt zur Friedrichstraße, hier liegen die Werkstätten, darüber in dem Aufbau der Orchesterprobenraum. Foto: Stefan Kresin

Das neue Theater wächst, die Baumaßnahmen liegen genau im Zeitplan: Am 24. November wird Eröffnung gefeiert. Unser Fotograf hat die Baustelle mit einem extremen Weitwinkelobjektiv aufgenommen: Die große Fensterfront links zeigt zur Friedrichstraße, hier liegen die Werkstätten, darüber in dem Aufbau der Orchesterprobenraum. Foto: Stefan Kresin

Von Ingeborg Salomon

Wer ausgerechnet an seinem Geburtstag umzieht, ist normalerweise zu bedauern. Doch Theaterleute ticken anders, und so stand Klaus Volpp, der Leiter der Schreinerei am Theater, am Montag denn auch strahlend inmitten von Staub und Krach in seiner Wirkungsstätte im neuen, alten Theater und ließ sich von Intendant Holger Schultze gratulieren. Nach drei Jahren Bauzeit war der erste Umzugstag für die Werkstätten. Schlosserei, Malersaal und eben die Schreinerei ließen Maschinen und Material vom Opernzelt am Czernyring in die Altstadt transportieren.

"Die schönen neuen Räume sind doch ein tolles Geburtstagsgeschenk, und wir sind super im Zeitplan", freute sich Schultze. Am 24. November ist Premiere, und dass bis dorthin alles fertig ist, ist für den Intendanten und seinen Technischen Direktor, Peer Rudolph, eine klare Sache. In den neuen Werkstätten finden die technischen Mitarbeiter des Theaters hervorragende Arbeitsbedingungen. Da Schlosser, Maler, Schreiner und Dekorateure in direkt aneinander angrenzenden Werkstätten arbeiten, sind die Wege kurz. Da alle hier ohnehin Hand in Hand schaffen, kommt das auch der Kommunikation zugute. Alle Werkstätten sind großzügig dimensioniert und haben viel Tageslicht. Besonders der Malersaal, der genau an der Grenze zwischen dem alten und dem neuen Theatergebäude liegt, ist zudem ein echtes Schmuckstück. Eine der historischen Sandsteinmauern wurde eingebunden, zudem besticht er durch riesige Fenster.

Eine hochmoderne Absauganlage sorgt in allen Werkstätten dafür, dass Farbgeruch und andere Ausdünstungen sofort entfernt werden. Das ist besonders wichtig, wenn Kostüme in einem separaten Werkstattraum mit Farben "angespritzt" werden. Dieses Verfahren wird angewandt, wenn für eine Inszenierung Kleidungsstücke sehr angeschmuddelt oder gar blutig aussehen sollen. "Morgen kommt hier der Lüftungstechniker, das wird spannend", freut sich Peer Rudolph. Frieren muss in den Werkstätten auch im Winter niemand, geheizt wird mit umweltfreundlicher Erdwärme. An den Wänden sorgen schwarze Lüftungsschlangen dafür, dass die Luft so zirkuliert, dass Menschen und empfindliche Materialien wie Farben nicht austrocknen.

Im Malersaal ist ohnehin alles eine Nummer größer, denn die Dekorateure bearbeiten schon mal einen Stoff von der Größe 16 auf 10 Meter. Dieses Ungetüm wird dann auf dem Fußboden ausgebreitet und bemalt."Der kleinste Pinsel ist hier so groß wie eine Malerbürste, und die Kohlestifte werden an einer langen Röhre geführt. Das sieht fast aus wie Florettfechten", verdeutlicht Peer Rudolph.

Den Dekorateuren werden die Passanten in Zukunft sogar beim Arbeiten zuschauen können, wenn sie durch die großen Fenster der Werkstatt, die sich an der Ecke Friedrichstraße/Plöck auf Fußgängerniveau befinden, hineinschauen. "Früher saßen die Handwerker auch unter den Arkaden mitten in der Stadt", freut sich Holger Schultze, dass die Heidelberger Theaterhandwerker nun an diese Tradition anknüpfen. Weiße Außenjalousien schirmen die Mitarbeiter aber bei Bedarf gegen Licht und allzu neugierige Blicke ab.

Unter den Werkstätten liegt das Lager, darüber der Orchesterprobenraum. Doch die Musiker werden von den Handwerkern gar nichts bemerken, die Schallisolierung zwischen den Stockwerken ist ebenso perfekt wie die zwischen den einzelnen Werkstätten. Schließlich will nicht jeder Maler die Fräsgeräusche aus der Schlosserei mitbekommen. Auch in der Schreinerei kann der Lärm schon mal auf bis zu 100 Dezibel ansteigen, das ist lauter als ein arbeitender Presslufthammer.

Doch für die empfindlichen Musikerohren geht der Schallschutz im neuen Theater noch weiter. "Im Orchesterprobenraum haben wir Fußbodenheizung, die arbeitet völlig lautlos", so Rudolph. Außerdem wurden dicke Gummikissen eingebaut, die Geräusche schlucken. Im angrenzenden Stimmzimmer können die Orchestermitglieder ihre Instrumente stimmen und lagern, gleich nebenan wird der Chor proben. Es wird sogar ein voll eingerichtetes Tonstudio geben, das bei Bedarf mit einem Übertragungswagen vor dem Theater verbunden werden kann.

Etwa zwei Wochen soll es laut Peer Rudolph dauern, bis alle Werkstätten komplett umgezogen sind, dann folgen Maske, Kostümabteilung und Beleuchtungstechnik. "Es tut weh, aber wir sortieren gerade aus, weil wir einfach nicht alles mitnehmen können", erklärt die Leiterin der Kostümabteilung, Viola Schütze.

Vom knallroten Plüsch über knisterndes Polyester bis zu kühler Seide werden deshalb Stoffe an interessierte Hobbyschneiderinnen und Bastlerinnen verschenkt, außerdem Reißverschlüsse und Knöpfe.

Info: Abzuholen sind Stoffreste und Schneidereibedarf am Montag, 11. Juni, von 14 bis 18 Uhr in der Schneiderei im Opernzelt. Der Weg von der Pforte aus ist ausgeschildert.