Von Holger Buchwald

Heidelberg. Lange Jahre waren die Nachbarn des Corps Rhenania machtlos, wenn die Studentenverbindung in der hinteren Hauptstraße mal wieder über die Stränge schlug. Doch nun könnte es für den Eigentümer des Verbindungshauses, den Verein "Heidelberger Rhenanen", teuer werden, wenn die Bewohner oder Besucher mitten in der Nacht herumgrölen oder laut Musik hören. Nach einem aktuellen Beschluss des Heidelberger Landgerichts werden dem Verein bei Zuwiderhandlung gegen einen früheren gerichtlichen Vergleich ein Ordnungsgeld bis zu 50.000 Euro oder ersatzweise bis zu sechs Monate Haft angedroht.

Anton Ottmann ist Eigentümer einer Wohnung in der Hauptstraße 229 und hatte wegen des nächtlichen Lärms im Nachbarhaus schon häufig Probleme mit seinen Mietern. Einer hatte im Januar 2016 gekündigt und gab als Grund die laute Studentenverbindung an. Sein Nachfolger minderte die Miete um 20 Prozent. Anton Ottmann wurde es daraufhin zu bunt, und er klagte auf Unterlassung. Mit Erfolg: Die "Heidelberger Rhenanen" schlossen mit ihm einen Vergleich. Darin verpflichteten sie sich, dafür zu sorgen, dass die im Verbindungshaus untergebrachten Studenten nachts zwischen 22 und 6 Uhr so leise sind, dass in die Wohnung der Ottmanns nicht mehr als 45 Dezibel dringen. Konkret solle "lautes Schreien, Gegröle und lautes Singen sowie lautes Abspielen von Musik über CD-Player, Notebook oder andere mechanische oder elektroakustische Geräte zur Lauterzeugung oder -verstärkung" unterlassen werden. Am Wochenende, so heißt es im Vergleich weiter, dürfe das Corps Rhenania bis Mitternacht feiern, an Tagen mit Schlossbeleuchtung bis 1 Uhr nachts. Bei Zuwiderhandlung sollten die Rhenanen beim ersten Verstoß im Jahr 500 Euro und bei jedem weiteren 500 Euro zusätzlich an den "Verband für Studentenwohnheime" zahlen.

"Während des Verfahrens war es ruhig", berichtet Ottmann. Doch kaum war der Vergleich geschlossen, sei es im Oktober letzten Jahres wieder zu Lärmbelästigungen gekommen. Gleich mehrmals habe sich sein Mieter wieder über laute Partys auf dem Nachbargrundstück beklagt. "Offenbar war die Vertragsstrafe zu niedrig, wir mussten den Druck erhöhen", begründet Ottmann, warum sein Anwalt Cyrill Wittemann von der Wieslocher Rechtsanwaltskanzlei Bös und Kollegen einen neuen Antrag bei Gericht stellte. "500 Euro. Das zahlen die Alten Herren doch aus der Hosentasche", so Ottmann. Bei einem erneuten Verstoß hätte er nun die Wahlmöglichkeit: Entweder er klagt auf Zahlung der Vertragsstrafe oder er zeigt den Verstoß beim Landgericht an, damit dieses ein Ordnungsgeld verhängt. Wobei Ottmann immer noch beweisen müsste, dass der Lärm von seinen Nachbarn kam.

Für Martin Bender, den Anwalt der "Heidelberger Rhenanen", ist der neue Beschluss des Landgerichts keine große Überraschung: "Er geht auf einen Antrag zurück, der schon viele Monate zurückliegt." Nach einem Richterwechsel lag er ein Weilchen auf Eis und wurde erst jetzt entschieden. Der neue Beschluss bedeute nicht, dass die Vollstreckung des Ordnungsgeldes unmittelbar vor der Tür stehe, weil die Studentenverbindung laufend Krach mache. Knackpunkt war laut Bender, dass in dem Vergleich zwischen den Ottmanns und den Rhenanen keine Möglichkeit zur Vollstreckung vorgesehen war. Dies sei nun nachgeholt worden.

Die letzten Lärmbeschwerden liegen nun wieder mehr als elf Monate zurück. Während in den früheren Jahren bei Beschwerden über lautes Gegröle manchmal nicht einmal die Polizei in das Verbindungshaus gelassen worden war, hofft Ottmann nun, dass endlich Ruhe einkehrt. Die Nachbarn der Studentenverbindung haben jetzt nämlich ein weiteres Druckmittel: Die "Heidelberger Rhenanen" wollen ihr Gebäude erweitern. Doch die Eigentümergemeinschaft der Hauptstraße 229 will Einwände erheben. Sie hat nun beschlossen, den Ausbauplänen nicht zuzustimmen. Es sei denn, das Corps Rhenania verpflichte sich in einem Vertrag, für ein störungsfreies, nachbarschaftliches Verhältnis zu sorgen.