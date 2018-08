Von Christoph Moll

Heidelberg. Das riesige "Rewe"-Center im Stadtteil Rohrbach ist bekannt dafür, dass es dort einfach alles gibt. Wer aber am Freitagabend etwas ganz Alltägliches wie Milch oder Butter kaufen wollte, ging leer aus. Die Griffe sämtlicher Kühlschränke und auch jene der Tiefkühltruhen waren offensichtlich hastig mit braunem Paketband fixiert, sodass diese nicht mehr zu öffnen waren. Ein Zettel mit folgender Aufschrift informierte die Kunden: "Aufgrund eines technischen Defekts ist die Kühlabteilung geschlossen." Dieser Defekt sorgte dafür, dass kistenweise Lebensmittel auf dem Müll landeten.

Wer am Freitagabend in den Markt kam, sah Angestellte, die mit Scannern Artikel an den Kühlschränken erfassten. Was auf den ersten Blick wie eine klassische Inventur aussah, entpuppte sich als große Entsorgungsaktion: Denn nach dem Erfassen landeten die Waren nicht wieder im Kühlschrank, sondern in riesigen Kartons. Bereit zur Entsorgung.

Den Mitarbeitern des Marktes war anzusehen, wie ungern sie dies tun. Ihnen blutete das Herz, wie sie sagten: Zum einen, weil Lebensmittel auf dem Müll landen, und zum anderen auch, weil ein großer wirtschaftlicher Schaden entstanden war. Doch ihnen blieb keine andere Wahl, wie sie gegenüber Kunden versicherten - aus Haftungsgründen. Wenn die "warme" Ware dennoch verkauft werde und jemand eine Lebensmittelvergiftung bekommt, sei "Rewe" haftbar, erklärten sie. Die Waren dürften auch nicht kostenlos "auf eigenes Risiko" abgegeben werden, wie einige findige Kunden vorschlugen.

Nicht verkaufsfähige Ware! Die Waren wurden "tonnenweise" in riesigen Kartons entsorgt. Foto: privat

Grund für die Entsorgung der insgesamt mehreren Tausend Artikel war ein Stromausfall in dem Markt, der vor allem die Kühlabteilung, nicht aber das Lager betraf, wie Mitarbeiter berichteten. Die Ursache war wohl die anhaltende Hitze. Der Ausfall dauerte mehrere Stunden, sodass die Waren - vor allem angesichts der aktuell herrschenden Temperaturen - nicht mehr verkaufsfähig seien. Für eine offizielle Stellungnahme war "Rewe" am Wochenende nicht erreichbar.

Für die Entsorgungsaktion mussten Mitarbeiter eine Nachtschicht einlegen. Nach und nach leerten sich die Regale. Eine Sonderlieferung sollte dafür sorgen, dass möglichst viele Kühlregale zum großen Kundenandrang am Samstagmorgen wieder aufgefüllt waren.

Hohe Wellen hat die Entsorgungsaktion auch im Internet geschlagen: "Oh Gott, oh Gott", schrieb eine Frau bei "Facebook". Viele Nutzer erklärten, dass sie die Aktion nicht gut finden, zeigten aber auch Verständnis: "Wenn sie es verschenken würden und Menschen würden erkranken, wäre das Geschrei groß", meinte ein Mann. Auch ein Mitarbeiter des Marktes äußerte sich: "Es macht uns auch keinen Spaß, Lebensmittel einfach wegzuwerfen." Und es gab auch Lob von einer Kundin: "Ganz großes Kompliment an alle, die in Windeseile heute aufgefüllt haben. Was ein Stress - und alle waren auch noch freundlich!"

Nicht nur im Rohrbacher "Rewe" gab es am Wochenende Probleme: Auch der benachbarte "Aldi"-Markt war betroffen. Nutzer berichteten zudem, dass das "Kaufland" in Rohrbach zeitweise geschlossen war. Auch beim "Netto" im Hasenleiser, beim "Penny" in der Bahnhofstraße und beim "Aldi" in Sandhausen soll die Kühlung ausgefallen und Lebensmittel entsorgt worden sein.