Von Timo Teufert

Heidelberg. Verlagert die Bundespolizei, die für die Sicherheit am Hauptbahnhof zuständig ist, ihre Heidelberger Außenstelle komplett nach Mannheim? Und das, obwohl der Bahnhof wegen seiner hohen Zahl an Reisenden erst kürzlich in eine höhere Gefährdungsklasse eingestuft wurde? Das vermutete zumindest der Fraktionsvorsitzende der CDU, Jan Gradel, am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss. Nach seinen Informationen soll in Heidelberg nur noch ein 20 Quadratmeter großer Dienstverrichtungsraum übrig bleiben. Die CDU fordert stattdessen, dass die Heidelberger Dienststelle zu einem eigenständigen Revier der Bundespolizei ausgebaut werden soll.

Denn die Landespolizei musste im letzten Jahr zu zahlreichen Einsätzen in den Hauptbahnhof ausrücken, weil die Dienststelle der Bundespolizei nicht rund um die Uhr besetzt ist: "Wir waren 2017 450. Mal im Bahnhof, das heißt, im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei aktiv", sagte der Mannheimer Polizeipräsident Thomas Köber im Ausschuss. Es sei geübte Praxis, dass die Landespolizei meist zuerst eingreife. Und genau das ärgert Gradel: "In diesen 450 Fällen haben die Beamten woanders in der Stadt gefehlt."

Sollte die Dienststelle nach Mannheim verlagert werden, sei die Bundespolizei am Hauptbahnhof so gut wie nicht mehr sichtbar. Das sei völlig unverständlich, weil der Hauptbahnhof erst kürzlich wegen seiner hohen Zahl an Reisenden in die Gefährdungsklasse 1 eingestuft worden sei. "Mit seiner hohen Zahl an Straftaten nimmt der Heidelberger Hauptbahnhof nach Stuttgart und Mannheim Platz drei im Land ein, deswegen fordern wir statt der Minimierung der Dienst-stelle eine Erhebung dieser in den Rang eines Bundespolizeireviers. Eine volle Ausstattung sowie die Räumlichkeiten sind bereits heute vorhanden", erklärt Gradel.

Weil der Hauptbahnhof ein Kriminalitätsschwerpunkt ist, hat der Gemeinderat im Mai 2017 der Videoüberwachung des Willy-Brandt-Platzes zugestimmt. "Unser Ziel ist es, den Hauptbahnhof und das Umfeld generell aufzuwerten", sagt der Kreisvorsitzende der CDU, Alexander Föhr. Denn rund um den Bahnhof stehen zahlreiche Entwicklungen an: Durch den Bahnhofsvorplatz-Süd, um den herum ein Kongresszentrum, Einzelhandel, Hotels und Wohnungen entstehen werden, sei mit einer deutlich steigenden Besucherzahl im Hauptbahnhof zu rechnen. "Das führt automatisch dazu, dass mehr Polizeipräsenz notwendig ist, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das geht nur mit einer ständigen Präsenz", betont Föhr.

Auf Bundesebene kämpft bereits der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers für ein eigenes Bundespolizeirevier im Heidelberger Bahnhof und hat sich schriftlich an die zuständigen Stellen gewandt. "Die Entscheidung, die Dienststelle nach Mannheim zu verlegen, widerspricht meiner Einschätzung nach den realen Gegebenheiten in Heidelberg, wo die Kriminalitätsrate am Hauptbahnhof spürbar gestiegen ist", so Lamers. Angesichts eines steigenden Anteils von Bürgern, die sich in ihrer Sicherheit bedroht fühlten, sehe er die Notwendigkeit eines Bundespolizeireviers im Bahnhof und werde sich dafür einsetzen.

Fraktionschef Jan Gradel zeigt sich zuversichtlich: "Wir appellieren an die Vernunft der Verantwortlichen und hoffen darauf, dass unser gemeinsamer Einsatz dafür sorgt, dass die Besucher des Heidelberger Hauptbahnhofes sich durch ein ständig besetztes Bundespolizeirevier weiterhin auf eine große Sicherheit im Bahnhof verlassen können."