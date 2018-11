Von Katharina Kausche

Heidelberg. Die Damen könnten unterschiedlicher nicht sein. Hilde ist eher ruhig und sonnt sich lieber auf einer Bank, während Berta auf Entdeckungstour geht. Berta und Hilde sind Hühner - und sie haben Glück gehabt. Fast wären sie als Suppenhuhn im Topf gelandet, statt in Franziska Zechas Garten. Mit eineinhalb Jahren waren sie zu alt für die Eierindustrie.

Hennen legen ab diesem Alter weniger als sieben Eier in der Woche. Zu wenig für Großbetriebe. Um Platz für Junghennen zu machen, gibt der Betrieb die Hühner für wenige Cent zum Schlachter. Im Jahr betrifft das rund 51 Millionen Legehennen. Wer hat Berta und Hilde davor bewahrt?

Franziska Zecha studiert International Business mit Schwerpunkt auf Nachhaltiges Management an der Fresenius-Hochschule in Heidelberg und engagiert sich ehrenamtlich im Verein "Rettet das Huhn". Dieser vermittelt die Hühner kostenlos zur Adoption. Der Verein kooperiert mit Großbetrieben in ganz Deutschland und nimmt jedem dieser Betriebe einmal im Jahr Hühner ab, die geschlachtet werden sollen. Eine "Win-win-Situation": "Rettet das Huhn" verhindert das Schlachten Tausender Hennen wie das Bertas und Hildes, und der Betrieb vermeidet Kosten, die er durch den Transport zum Schlachthof gehabt hätte.

"Viele Betreiber finden das Ausmustern der Hennen eigentlich nicht gut, aber sie müssen wirtschaftlich denken, um nicht bankrott zu gehen", sagt Franziska Zecha, die als Hühner-Vermittlerin für den Raum Heidelberg-Mannheim zuständig ist. Sie kommt ursprünglich aus Ulm und hat dort bereits als Helferin an einigen Rettungsaktionen teilgenommen. "Heidelberg ist, was unseren Verein angeht, ein weißer Fleck auf der Landkarte gewesen", erklärt die 20-Jährige. "Deshalb wollte ich hier unbedingt tierliebe Menschen finden, die den Hühnern nach unserer Rettung ein neues Zuhause geben."

Am Samstag letzter Woche war die letzte Aktion. "Rettet das Huhn" holte bei einem Großbetrieb mit konventioneller Bodenhaltung im Westerwald rund 1400 Hühner ab. "Boden" ist in dieser Haltungsform ein relativer Begriff. Meistens werden etwa 6000 Tiere in einer riesigen Halle gehalten, die in drei Stockwerke mit Sitzstangen und Legenestern unterteilt ist. Auf einen Quadratmeter kommen neun Hühner. "Das ist für die Tiere sehr stressig", sagt Zecha. Der Zustand der Hühner sei bei den meisten Rettungen erschreckend, deshalb mache der Verein die Namen der Großbetriebe nicht öffentlich. "Die Betriebe würden die Kooperation beenden, wenn die Fotos der kranken Hühner direkt mit ihnen in Verbindung gebracht werden." Dann würde kein einziges Tier gerettet werden können.

Bei den Rettungsaktionen sind Schutzkleidung und Hygienemaßnahmen besonders wichtig, da sonst Keime in den Stall gelangen könnten. Das Team teile sich deshalb in "Pflücker" und "Läufer" auf, erklärt Zecha. "Hühner sind morgens und abends in einer Ruhephase und lassen sich nicht so schnell erschrecken. Wir können sie dann einfach von der Stange pflücken." In einer Box werden sie zum Stallausgang gebracht, an die "Läufer" übergeben und in Transporter geladen. Sobald Franziska Zechas Transporter am Samstag voll ist, macht sie sich auf den Weg zur Übergabe an die neuen Besitzer. "Das muss schnell gehen, weil der Transport die Hühner stresst."

70 von den 1400 Hühnern, die da gerettet wurden, hat Franziska Zecha im Raum Heidelberg vermittelt. "Manchmal sind es Familien, die einen kleinen Stall im Garten haben oder Menschen, die mit Leidenschaft einen Gnadenhof mit vielen Tieren führen." Vor der Adoption müssen die Abnehmer ein Formular ausfüllen und Fotos von Stall und Auslauf schicken. Der Verein entscheidet individuell, ob alle Vorgaben erfüllt sind und der Stall für Hühner geeignet ist. Alle Abnehmer müssen sich in einem Schutzvertrag dazu verpflichten, die Hühner nicht weiterzuverkaufen.

"Wir geben auch viel an Infomaterial raus", sagt Franziska Zecha. "Zum Beispiel, welche Tierärzte sich in der Umgebung mit Hühnern auskennen oder welche Krankheiten auch selbst behandelt werden können." Die ersten Tage nach der Adoption bekomme sie viele E-Mails mit Fragen und Fotos. "Es ist großartig, wenn wir Fotos von den Hühnern in ihrem neuen Zuhause bekommen." Das erinnere sie immer an ihre eigenen Hühner Berta und Hilde.

Info: Mehr zur Adoption eines Huhns im Internet unter: www.rettet-das-huhn.de