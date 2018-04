Von Timo Teufert

Heidelberg. Für diese Debatte nahmen sich die Stadträte am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung besonders viel Zeit: Leidenschaftlich diskutierten sie darüber, ob sie sich in ihrer Redezeit - wie von CDU, FDP, den "Heidelbergern" und den Freien Wählern beantragt - einschränken wollen oder nicht. Durch die Begrenzung sollten Debatten künftig "straffer, effizienter und ergebnisorientierter" geführt werden, so die Antragsteller. Doch die Mehrheit der Stadträte lehnt das ab: In den Sitzungen sollen die einzelnen Stadträte weiterhin so lange und so oft reden dürfen, wie sie wollen.

Schon im Haupt- und Finanzausschuss war ein Vorschlag der Verwaltung abgelehnt worden. Dieser sah vor, den ersten Redebeitrag einer Fraktion zu einem Tagesordnungspunkt, der im Ausschuss vorberaten wurde, auf fünf Minuten zu begrenzen. Weiteren Wortmeldungen sollten dann nur noch drei Minuten Redezeit zugestanden werden. "Jeder sollte hier die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Man muss rhetorisch aber schon sehr fit sein, um einen Gedanken in drei Minuten auszuführen", sagte SPD-Fraktionschefin Anke Schuster. Sie schlug deshalb vor, dass die Redebeiträge pro Fraktion auf zwei pro Debatte begrenzt werden. Ein dritter Redebeitrag müsste dann vom Gremium genehmigt werden.

"Wir ringen ja schon lange darum, wie wir uns bei der Redezeit selbst disziplinieren können", begründete CDU-Fraktionschef Jan Gradel den Antrag. Mit der vorgeschlagenen Regelung könnten Dialoge zwischen einzelnen Räten und dem Oberbürgermeister verhindert werden, die es immer wieder gebe.

Doch der Großteil seiner Stadtratskollegen sieht das anders: "Unsere Geschäftsordnung bietet genug Möglichkeiten, deshalb sollten wir sie so lassen, wie sie ist", sagte Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke). "Eine Redezeitbeschränkung passt nicht mit unserem Demokratieverständnis zusammen", erklärte Frank Wetzel für die Grüne-Fraktion. Diskussionen gehörten für ihn dazu, um effektiv und mit größtmöglicher Transparenz arbeiten zu können.

"Es muss möglich sein, im Gemeinderat zu diskutieren", findet auch Sarah Mirow (Die Linke). Die CDU habe offenbar weniger Redebedarf, weil sie eher den Verwaltungsvorlagen zustimme als das linke Lager im Gemeinderat. "Ich sehe keinen Handlungsbedarf. Ich höre zwar manchmal nicht gerne zu, stimme auch nicht jeder Meinung zu, aber ich finde es richtig, dass hier jeder sprechen darf", erklärte GAL-Stadtrat Hans-Martin Mumm. Früher seien die Sitzungen ja sogar noch länger gewesen.

Auch unter den Antragstellern machten sich Zweifel breit, ob eine Redezeitbeschränkung der richtige Weg ist: "Ich bin zwiegespalten", sagte Michael Eckert (FDP). Zwar wolle er Monologe im Gemeinderat verhindern, doch die Diskussion für ihn sei wichtig. "Unterschiedliche Meinungen in einer Fraktion müssen auch nach außen getragen werden können." Deshalb sei für ihn eine zeitliche Beschränkung der Redebeiträge in Ordnung, aber nicht die Beschränkung der Häufigkeit. "Jeder von uns sollte den Satz beherzigen, der früher in jeder Telefonzelle stand: ,Fasse Dich kurz!’"

Sein Parteikollege Karl Breer, der die Redezeitbegrenzung anfänglich für eine gute Idee hielt, hatte unterdessen die Länge der Redebeiträge gestoppt. Alle lagen unter den von der Verwaltung vorgeschlagenen fünf Minuten: Gradel sprach zwei Minuten und zwölf Sekunden, Eckert sogar zwei Sekunden kürzer. Schuster sprach drei Minuten und elf Sekunden, Weiler-Lorentz drei Minuten und 39 Sekunden. Obwohl sich abzeichnete, dass der Antrag keine Aussicht auf Erfolg hatte, hielt ihn die CDU aufrecht. Er wurde schließlich mit 22 Gegenstimmen abgelehnt. Daher dürfen die Stadträte auch in Zukunft so lange und so oft im Gemeinderat sprechen, wie sie möchten.