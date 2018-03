Von Fritz Quoos

Heidelberg. Es soll ja Zeiten gegeben haben, in denen die Rathaus-Mann- und -Frauschaft in Deckung ging, wenn die "Kurpfälzer Trabanten" am gestrigen Rosenmontag zu ihrem Sturm auf die Verwaltungshochburg ansetzten. Vorbei - und nur noch im Archiv der gerade 66-jährigen Narrenzunft stößt man auf ein Foto, auf dem die Rot-Weißen doch tatsächlich über eine Feuerwehrleiter ins erste Geschoss eindringen. Inzwischen finden sie offene Türen vor, und Gäste wie Gastgeber freuen sich immer wieder auf zwei Stunden heiteren Beisammenseins zur Heidelberger Fastnacht.

So auch gestern. Angeführt von ihrem gerade aus der Karnevalshochburg Köln zurückgekehrten Fanfarenzug, ziehen "Trabanten"-Spitze, Elferrat und Garden vor dem Rathaus auf und verwandeln das alte Gemäuer bald in ein Narrenlager, in dem die Stadtoberen nichts mehr zu sagen haben. Schmetternde Fanfaren und Trommelwirbel leiten den fröhlichen Spuk ein, und "Trabanten"-Boss Hans-Günther Schwab gibt bekannt: "Das Rathaus ist in Narrenhand." Da bleibt auch Oberbürgermeister Eckart Würzner nichts anderes übrig, als die Übergabe zu erklären: "Euch gehört das Rathaus nun, für mich gibt’s hier nichts mehr zu tun. Bis morgen habt Ihr hier das Wort, dann scheuche ich Euch wieder fort". Da brandet Beifall auf, denn so edel Gereimtes hört man selten aus der Rathaus-Bütt.

Gerade noch mit Blumensträußen bedacht, muss das Rathaus-Quintett mit Oberbürgermeister, Erstem Bürgermeister Jürgen Odszuck sowie den Bürgermeistern Joachim Gerner, Wolfgang Erichson und Hans-Jürgen Heiß anschließend die närrische "Trabanten"-Vision vom künftigen Lieferverkehr in der Altstadt mit Leben erfüllen. Unter dem Hallo des Publikums kurven sie mit Doppelfahrrad, Minitraktoren und Kindertretboards durch den Saal, der danach aber nur noch den Künsten der Fastnachter vorbehalten ist.

Da begeistert die kleine Alexandra, das jüngste Tanzmariechen der "Trabanten", die Fantruppen ebenso wie das Tanzmariechen Noemi Janscho mit einem quirligen Auftritt, gefolgt von Jugend- und Juniorengarde, die mit ihren flott servierten Tänzen einmal mehr die stattliche Breitenarbeit dieser Narrenzunft deutlich machen. Und schließlich gibt es donnernden Applaus für das exzellente Garderegiment ’59, das in dieser Saison schon tüchtig gefeiert wurde. Allen Mitwirkenden dankt die Rathausspitze mit kleinen Präsenten für ihren Einsatz.

Ehrensache bei den "Trabanten": Noch einige Male lässt sich der prächtige Fanfarenzug hören, auch mit der Alt-Heidelberg-Hymne, dann bedanken sich die Rot-Weißen für den städtischen Empfang bei den örtlichen Akteuren mit Blumen und Orden und beim OB mit der Überreichung einer schon traditionellen Spende für soziale Zwecke. Gemünzt auf das Jubiläum, beläuft sich der Scheck diesmal auf 666,66 Euro.

Das dreifache "Hajo" auf die Heidelberger Fastnacht und die Ankündigung von der Wiederkehr der "Trabanten" im nächsten Jahr noch im Ohr, belagern die Fans dann Tische und Bänke im Foyer, rücken die Städtischen und die Fastnachter bei Freibier von der Heidelberger Brauerei eng zusammen und begießen gemeinsam den Höhepunkt der fünften Jahreszeit.