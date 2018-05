Heidelberg. (jola) Radschnellwege gelten als Baustein moderner Mobilität und sorgen für eine umweltfreundliche und gesunde Infrastruktur in den Städten. So sieht es jedenfalls der baden-württembergische Landesverband des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), der nun gemeinsam mit dem VCD-Regionalverband Rhein-Neckar zu der Informationsveranstaltung "Radschnellwege - ein Baustein neuer Mobilität" einlädt.

Am Mittwoch, 2. Mai, findet die Veranstaltung um 19 Uhr im Bürgerhaus in der Bahnstadt, Gadamerplatz 1, statt. Es sprechen der VCD-Projektleiter Raphael Domin, der in ganz Baden-Württemberg für Radschnellwege zuständig ist, Klemens Gröger, Referent für Regionalentwicklung beim Verband Region Rhein-Neckar, sowie der Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement der Stadt, Alexander Thewalt.

In ihren Vorträgen werden die Referenten dabei nicht nur auf Wissenswertes eingehen und nützliche Informationen zu den Radschnellwegen geben. Sie gehen auch auf aktuelle Planungen rund um das Thema ein.