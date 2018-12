Fahrradkontrolle der Polizei in Heidelberg. Archiv-Foto: Alex

Heidelberg. (hob) Einen ganzen Monat lang hat die Verkehrspolizei in Heidelberg und Mannheim täglich Fahrradfahrer kontrolliert. Anlass der Aktionswochen war ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem im Oktober ein 51-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde. Er war kurz vor dem Gaisbergtunnel am Adenauerplatz bei Rot über eine Ampel gefahren und von einem Auto erfasst worden. Die Polizisten hatten es daher vor allem auf Rotlichtverstöße, aber auch auf Geisterfahrer, die entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs sind, oder Radler ohne ausreichendes Licht abgesehen.

Zum Ende des Monats zieht der Leiter der Verkehrspolizei, Dieter Schäfer, eine ernüchternde Bilanz. Auch in der vierten Kontrollwoche wurden 422 Radler verwarnt oder angezeigt: 167 wurden erwischt, wie sie bei Rot über die Ampel fuhren, 79 waren als Geisterfahrer unterwegs, 132 hatten kein vernünftiges Licht. "Damit summieren sich die registrierten Verstöße im Monat November auf 1557", betont Schäfer - 772 davon waren in Heidelberg, der Rest in Mannheim. Im Stadtgebiet erwischten die Polizisten über den ganzen November hinweg 349 Rotradler, 109 Geisterfahrer und 138 "Schwarzfahrer" ohne Licht.

"Wir haben mit unseren Kontrollen intensive Diskussionen in der Bürgerschaft ausgelöst. Der Riss in der Stadtgesellschaft ist unverkennbar", sagt Schäfer: "Leider gibt es eine auffällige Minderheit unter den Radlern, die jedes Vorurteil bestätigen und reflexartig fordern, doch erst einmal die Verstöße der Autofahrer zu ahnden." Pkws hätten aber Kennzeichen, der Kraftverkehr stehe daher ganzjährig im Fokus der verkehrspolizeilichen Überwachung, so Schäfer weiter.

Erfreulich sei das Ergebnis einer Zufallsbefragung bei acht Fahrradhändlern in Heidelberg, so Schäfer. Sie berichteten, dass ihre Kunden die Kontrollen gut aufnehmen. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) bewertete die Aktion positiv. "Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, Radfahrer für das Thema Verkehrssicherheit zu sensibilisieren", sagte Bert-Olaf Rieck, einer der sieben Vorstände des ADFC Rhein-Neckar/Heidelberg: "Wer ohne Licht fährt, Rotlicht missachtet oder Radwege in falscher Richtung benutzt, gefährdet sich selbst und andere in hohem Maße." Der Club versuche mit eigenen Aktionen, schon jüngste Verkehrsteilnehmer für das Thema zu sensibilisieren.

Bei vielen Terminen biete der ADFC an, die Fahrradbeleuchtung zu überprüfen. Kleinere Mängel würden dabei sofort repariert. "Niemand zahlt gerne ein Verwarnungs- oder Bußgeld, wenn er von der Polizei erwischt wird", beruhigt Rieck. Insofern solle man nicht von einem "Riss durch die Stadtgesellschaft sprechen". Viele Radler seien auch Autofahrer und umgekehrt und neigten dann gerne dazu, sich jeweils über die andere Gruppe zu ärgern. Das Ziel, die Zahl der Verkehrsunfälle zu senken, unterstütze der ADFC in vollem Umfang. Die Polizei will den Kontrollmonat im Frühjahr wiederholen.