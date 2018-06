Von Steffen Blatt

Heidelberg. Noch fünf Tage, dann rollt der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Und am Sonntag in einer Woche die deutsche Nationalmannschaft in ihrem ersten Gruppenspiel auf Mexiko trifft, dann ist auch in Heidelberg wieder Public Viewing-Zeit. Dann strömen die Fans wieder vor Leinwände, in Kneipen und zu WM-Zelten, in denen die Partie übertragen wird. Und auch wenn der Trend in den vergangenen Jahren etwas abgeflaut ist, gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Veranstalter, die zum "Rudelgucken" laden. Ein bekannter Anbieter, der bisher immer dabei war, fehlt allerdings.

Denn die Halle 02 bietet in diesem Jahr kein Public Viewing - ausgerechnet der Ort, an dem der Trend in Heidelberg bei der Heim-WM 2006 seinen Anfang nahm, damals im Zelt, weil gerade das Dach des Veranstaltungshauses saniert wurde. "Der Aufwand rechnet sich nicht", sagt Geschäftsführer Felix Grädler. Außerdem ist das Veranstaltungshaus während der WM schon für andere Events vermietet. Doch die Fußball-Fans finden woanders in der Stadt noch genug Platz. Hier eine Übersicht einiger Veranstalter:

> Heidelbeach/Heidelgarden, Tiergartenstraße 13: Wie gehabt gibt es dort die größte Fläche zum "Rudelgucken", bis zu 7000 Besucher können kommen. Gezeigt werden alle Partien der deutschen Elf, ab der Finalrunde auch andere ausgewählte Partien, die dann im Vorfeld bekannt gegeben werden. Ab etwa 90 Minuten vor Spielbeginn ist das Gelände geöffnet. Die LED-Leinwand ist 19 Quadratmeter groß, ab dem dritten Deutschland-Spiel wird auf 27 Quadratmeter aufgerüstet. Der Eintritt ist frei, es wird aber ein Euro "Sicherheitsabgabe" fällig.

> Marstallhof: Im Herzen der Altstadt ist Platz für 2500 Fans. Die WM-Junkies sind hier richtig, denn es werden alle Partien gezeigt, Parallelspiele laufen im Marstallcafé. Vor 17 Uhr wird für die 25-Quadratmeter-Leinwand aber der Ton abgedreht, um die umliegenden Uni-Institute nicht zu stören, - natürlich gilt das nicht, wenn Deutschland spielt. Der Eintritt ist frei. Auch im Café Botanik, Im Neuenheimer Feld 304, können die Spiele zu den regulären Öffnungszeiten verfolgt werden.

> Bürgerhaus Heidelberg, Forum 1: In den Saal mit Leinwand im Emmertsgrund passen 600 Besucher, geöffnet wird 60 Minuten vor Spielbeginn. Gezeigt werden alle Partien der deutschen Elf, der Eintritt ist frei.

> Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1: Hier stehen gleich zwei Leinwände, eine im Saal und eine im Foyer. Rund 200 Fußballbegeisterte können hier die Partien der deutschen Kicker verfolgen. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn werden die Türen aufgemacht, der Eintritt ist frei.

> Essighaus, Plöck 97: Wer es noch ein bisschen übersichtlicher mag, ist im Innenhof des Traditionslokals in der Altstadt richtig. Im WM-Zelt finden 100 "Rudelgucker" Platz, auf dem Großbildfernseher laufen alle Spiele, der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es eine kleine "WM-Speisekarte".