Von Willi Berg

Heidelberg. Ein junger Mann soll versucht haben, eine 56-Jährige auf offener Straße zu vergewaltigen. Die Ärztin wehrte sich vehement und wurde schwer verletzt. "Es war ein Kampf auf Leben und Tod", sagte die Frau am Montag zum Auftakt des Prozesses gegen den mutmaßlichen Peiniger. Der 24-Jährige aus dem Karibikstaat Trinidad und Tobago muss sich vor dem Heidelberger Landgericht verantworten.

Der Mann behauptet, er habe im Auftrag eines Dealers gehandelt. Dieser habe ihm Cannabis und Geld versprochen, wenn er dem Opfer einen Schrecken einjagt. Er habe der Frau in der Kirchheimer Straße in Heidelberg aufgelauert und ihr auf den Kopf geschlagen mit den Worten: "Ich f... dich, weil du Verräterin bist." Er schäme sich dafür und entschuldigte sich bei dem Opfer.

Die Tat habe aber keinen sexuellen Hintergrund, versicherte er. Sondern: "Sie sollte sich nicht in die Geschäfte des Dealers einmischen", heißt es in einer Erklärung, die sein Verteidiger verlas. Auch die heute 57-Jährige glaubt nicht, dass der Angeklagte sie vergewaltigen wollte. Sie geht vielmehr von einem Racheakt eines Drogenhändlers aus, mit dem sie zeitweilig befreundet gewesen sei: "Das ist der Täter hinter dem Täter."

Das Geschehen in der Nacht des 28. Mai schilderte sie so: Der Angeklagte habe sie unvermittelt von hinten gepackt und ihr den Hals zugedrückt. Der Mann drohte: "Wenn du schreist, bring ich dich um." Und habe die Frau zu Boden gedrückt, sie gewürgt und sich auf sie gelegt.

"Ich hatte Todesangst, dachte, ich komme nicht lebend raus." Mit aller Kraft setzte sie sich zur Wehr. "Das war die einzige Chance zu überleben." Sie habe geschrien und den Angreifer getreten, gebissen und gekratzt "so tief wie ich konnte". Auch, um die DNA des Mannes unter ihren Fingernägeln zu sichern.

Der Täter habe ihr ins Gesicht geschlagen und "die Nase zertrümmert". Und gesagt: "Ich wollte dich doch nur f..." Eine Verräterin habe er sie jedoch nicht genannt, wie dies der Angeklagte behauptet. Der Mann sei dann "wie ein Hase" davongelaufen als die Frau sagte, dass sie Krebs habe, der ansteckend sei. Seinen Rucksack mit Notebook ließ er am Tatort zurück.

Die Frau ist sich sicher, dass der Täter keinen Sex im Sinn hatte. Obwohl er auf ihr lag, habe sie keine Erregung gespürt. "Meiner Meinung nach war das ein versuchter Totschlag." Sie habe zuviel gewusst über die Machenschaften einer international operierenden Drogenbande, in der ihr Ex-Freund eine führende Rolle spiele.

Mehrfach habe sie in Heidelberg beobachtet und fotografiert, wie nachts Drogen von einem Auto ins andere umgeladen worden seien. Der frühere Freund habe diese Aktionen "geleitet". Und: "Ich weiß, das es um Tonnen geht." In einem Fall habe der Mann einen Lkw mit 1400 Kilo Haschisch nach Frankreich gefahren. Sie habe die Polizei mehrfach informiert und Anzeige erstattet. Geschehen sei jedoch nichts. "Man ermittelt nur unzureichend."

Als sie erkannt habe, dass ihr Freund Großdealer sei, habe sie sich im letzten Dezember getrennt. Seither werde sie bedroht und permanent von Männern "beschattet". Auch nachdem sie umgezogen ist.

Ob die Vermutungen der arbeitslosen Medizinerin zum Hintergrund der Tat sich bewahrheiten, bleibt abzuwarten. In dem Prozess ist auch eine Aussagenpsychologin anwesend, die das Opfer befragte. Vieles klingt unglaublich.

So auch die Behauptung, Drogen würden von der Bande über die neue Seidenstraße geschmuggelt. Sie habe keinen Verfolgungswahn, sondern "ein feines Wahrnehmungsvermögen", versicherte die 57-Jährige. Die psychischen Folgen der Tat sind für sie gravierend. Die Frau war nach der Operation ihrer Nase zur Traumatherapie in einer Klinik. Selbst dort hatte sie Angst, überfallen zu werden. Später wurde sie kurzzeitig in eine psychiatrische Klinik gebracht. Bis heute leide sie unter Angstzuständen und Schlafstörungen. Nachts lasse sie immer das Licht an.

Der Angeklagte behauptete nach der Verhaftung, nicht zu wissen, was passiert sei. Er habe zuvor Wodka getrunken zu den Tabletten, die er einnehme. Für den Prozess sind drei Tage anberaumt. Das Urteil ist für den 7. Dezember geplant.