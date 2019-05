Von Holger Buchwald

Heidelberg. Viel hätte nicht mehr gefehlt, dann wäre er jetzt tot. Am zweiten Prozesstag um die brutale Attacke in der Poststraße sagte am Dienstag das Opfer aus. Auf die Frage, wie es ihm heute gehe, sagte der inzwischen 37-Jährige: "Ich fühle mich wohl. Ich bin froh, dass ich noch da bin." Äußerlich ist dem sportlichen Mann nicht anzusehen, dass ihm in der Nacht zum 20. August letzten Jahres mehrfach mit voller Wucht ins Gesicht getreten wurde. Aber er hat immer noch sieben Metallplatten im Schädel, von denen sechs wieder raus müssen.

Die Operation ist im Herbst, nach seinem Urlaub. Der Mann berichtete überdies, dass er an Spätfolgen der Attacke leide. Er tritt im Prozess nicht nur als Zeuge, sondern auch als Nebenkläger auf und wird von Opferanwalt Silvio Käsler vertreten.

Jeden Tag, wenn er in den Spiegel schaue, werde er an den Vorfall erinnert. "Meine Nase ist leicht krumm. Der Wangenknochen auf der linken Seite ist jetzt breiter als auf der rechten", berichtete der 37-Jährige. Viele Leute sagten zu ihm, dass er jetzt anders aussehe. Noch schlimmer seien aber die Taubheitsgefühle, zum Beispiel an der Nase und im Mund.

"Die Ärzte sagen mir, das wird so bleiben. Das liegt an den Nervenschäden. Ich habe jetzt auch eine undeutlichere Aussprache als vorher." Mindestens einen Monat lang litt er unter Schlafproblemen, habe auch eine Psychologin konsultiert. Inzwischen gehe es ihm aber mental wieder ganz gut und er müsse auch keine Breikost mehr essen.

Acht junge Männer und Jugendliche sitzen auf der Anklagebank. Videoaufnahmen belegen, dass sie alle in der Tatnacht vor Ort waren. Doch die eigentliche Tat vor dem Restaurant "Dean & David" in der Poststraße wurde nicht gefilmt. Nur einer der Beschuldigten gab zu, dass er auf den wehrlos am Boden liegenden Mann eingetreten habe.

Ob das stimmt, kann das Opfer nicht sagen: "Ich erinnere mich nur noch an den Sturz, dann waren die Lichter aus." Wer ihm das Gesicht zerschmetterte, weiß er nicht. Er kann sich auch nur vage an den vorausgegangenen Streit vor dem McDonald’s in der Rohrbacher Straße erinnern.

Das spätere Opfer war in der Tatnacht nicht alleine unterwegs, sondern wurde von einem 30-jährigen Studenten begleitet, mit dem er zuvor in der Altstadt unterwegs gewesen war. "Ich war schon im McDonald’s, als ich mitbekam, dass es vor der Eingangstüre einen Streit gab", sagte dieser als Zeuge aus. Zwei junge Männer hätten dort mit seinem Freund diskutiert. "Als einer der beiden damit drohte, ihn abzustechen, habe ich ihn von hinten gepackt und weggeschubst."

Plötzlich seien weitere junge Männer aus dem McDonald’s auf die beiden Freunde zugerannt. Das Opfer rief seinem Kumpel noch zu: "Digga, das werden immer mehr. Lauf!" Dann rannten beide los. Der 30-Jährige schilderte jetzt im Zeugenstand, was aus seiner Sicht passiert ist: "Ich war ein bisschen weiter vorne in der Poststraße, als ich hinter mir einen dumpfen Schlag hörte."

Als er zurückblickte, habe er in etwa 30 Metern Entfernung gesehen, wie vier bis fünf Leute auf seinen am Boden liegenden Freund eintraten. Als er deshalb umkehrte, seien alle Täter geflüchtet. Wer von den Angeklagten wirklich unter den Angreifern war, konnte der Student nicht mehr mit Sicherheit sagen.

Alle acht Angeklagten schilderten unterdessen, dass nur einer getreten, ein anderer den Angreifer weggezogen habe. Diese Version bestätigte am gestrigen Dienstag auch der Jüngste der Beschuldigten. Dabei hatte er noch bei seiner polizeilichen Vernehmung von drei Tätern berichtet. Warum er das damals so gesagt habe, wollte Oberstaatsanwältin Kerstin Anderson nun von ihm wissen.

"Damit haben Sie Ihre Kumpel neun Monate ins Gefängnis gebracht." Sein Verteidiger Jens Klein entgegnete darauf, der Polizist habe seinen Mandanten bei der zweieinhalbstündigen Vernehmung unter Druck gesetzt und die Aussage aus ihm herausgepresst. Die anwesende Mutter habe dem Beamten sogar eine Ohrfeige angedroht.

Unterdessen entschuldigten sich alle acht Angeklagten am gestrigen Dienstag bei dem Opfer. Es tue ihnen leid, dass sie ihm nicht wenigstens geholfen und den Rettungsdienst gerufen hätten. Der Geschädigte selbst reagierte darauf nicht.

Info: Die Verhandlung wird am Freitag um 9 Uhr im Saal des Landgerichts, Kurfürsten-Anlage 15, fortgesetzt.