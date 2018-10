Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Sie schlugen Terrassentüren ein, hebelten Fenster auf und stahlen neben Schmuck und Bargeld alles, was sie sonst finden konnten: Schuhe, Münzsammlungen, Handys, sogar Stehplatzdauerkarten der Adler Mannheim. 18 Mal machten sie sich an Häusern, größtenteils in der Region, zu schaffen.

Auch in Heidelberg schlugen die Täter zu - klauten hier in drei Supermärkten im März dieses Jahres Kosmetikartikel und Alkoholika im Gesamtwert von 400 Euro. Drei der sechs mutmaßlichen Täter müssen sich nun seit Mittwoch dafür und für zehn Ladendiebstähle vor dem Landgericht Heidelberg verantworten - und gestanden bereits, was die Staatsanwaltschaft ihnen zur Last legt.

Nach einer Verständigung der Parteien hat die Kammer einen Strafrahmen für die Angeklagten aufgestellt, sollten sie geständig sein: Eine Gefängnisstrafe zwischen vier Jahren und drei Monaten bis fünf Jahren und drei Monaten bedeutet das für Amel Z., Silvia B. muss sich auf drei Jahre und sechs Monate bis vier Jahre und drei Monate Gefängnis einstellen, und für Sanela D. sahen die Richter einen Strafrahmen zwischen neun Monaten und einem Jahr und drei Monaten vor.

Schon vor Ende September 2016 soll sich die sechsköpfige Gruppe entschlossen haben, die Einbrüche und Diebstähle zu begehen. Eineinhalb Jahre - bis zum 22. März diesen Jahres - kamen sie damit durch. Telefonprotokolle, Geodaten und Aufnahmen von Überwachungskameras überführten die drei Angeklagten letztlich, wie zwei Polizisten am ersten Prozesstag im Zeugenstand erklärten.

Ende 2015 kamen Amel Z. und seine Frau Sanela D. nach Deutschland. "Haben Sie hier je eine reguläre Arbeit gehabt?", fragte Christian Mühlhoff den 36-jährigen Familienvater. Der erklärt, das habe nie geklappt, er sei schließlich krebskrank, habe einen Katheter im Bauch, eines seiner drei Kinder sei überdies herzkrank. "Ich habe mich bemüht", sagte der gebürtige Bosnier.

Seine Frau weinte, während er von den Schwierigkeiten in Deutschland erzählte. Weil sie Roma sind, seien sie diskriminiert worden, wie Mühlhoff auf Nachfrage erfährt: "Wir als Minderheit haben es besonders schwer", erklärte Amel Z. Der 36-Jährige war seinem Bruder nach Ludwigshafen gefolgt. Ein Bekannter habe der Familie eine Wohnung vermittelt, versprochen, sich um die Sozialhilfe zu kümmern.

"Aber die Sache war nicht geregelt", erklärt Amel Z.: Nach Monaten habe der Vermieter sie vor die Tür gesetzt und die Miete nachgefordert. "Von irgendetwas müssen Sie aber doch gelebt haben?", hakte Mühlhoff nach. Das Jobcenter habe ihnen 600 Euro für die Kinder gezahlt, erklärt Amel Z. daraufhin.

Amel Z. und Sanela B. gingen nur ein paar Jahre zur Schule, machten keinen Abschluss, erlernten keinen Beruf. Silvia B. dagegen ging es deutlich besser: "Meine Großeltern sind gut situiert, ich konnte alles machen", erklärte sie.

Die 43-Jährige wurde in der Schweiz geboren, wuchs allerdings in Zagreb bei ihren Großeltern auf. Nach ihrem Fachabitur begann sie ein Studium, fand einen Job in einer Marketingabteilung. Doch auch in Kroatien saß sie wegen Betrugs schon fast drei Jahre im Gefängnis.

Es sind noch drei weitere Prozesstage angesetzt. Das Urteil wird voraussichtlich erst in zwei Wochen, am Donnerstag, 8. November, fallen.