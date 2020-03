Heidelberg. (jola) Waren die teure Uhr und der Sportwagen die Geschenke eines reichen Mannes am Ende seines Lebens? Oder hat sich die junge Frau die 15.000 Euro teure Patek Philippe und den Porsche 911 nur Stunden nach seinem Tod einfach unter den Nagel gerissen? Richterin Walburga Englert-Biedert musste diese Frage am Dienstag am Amtsgericht klären. Die Staatsanwaltschaft hatte der 46-Jährigen Diebstahl vorgeworfen.

Pelzmäntel brachten das ungleiche Paar zusammen: Bei einem Golfturnier sprach der wohlhabende 78-Jährige die Frau an und fragte, ob sie für ihn die alten Pelzmäntel seiner verstorbenen Frau begutachten könne. Er würde sie gerne verkaufen und sie kenne sich damit doch aus, da sie ja in der Modebranche arbeite. Aus dem Verkauf der Pelzmäntel wurde zwar nichts – aber die beiden freundeten sich an, gingen gelegentlich essen, unternahmen Ausflüge, wollten gemeinsam in den Urlaub. "Er kannte meine Familie, meine Kinder", erzählte die 46-jährige Angeklagte vor Gericht. Doch bald ging es gesundheitlich bergab mit dem Rentner: Erst hatte er Bauchschmerzen, wurde operiert, erholte sich jedoch nicht mehr davon und konnte am Ende kaum noch laufen. Die Frau kümmerte sich gemeinsam mit seiner Haushälterin um ihn: "Er sagte, er sei allein und hätte niemanden."

Ihren BMW wollte sie nicht immer benutzen, um zu ihm zu kommen, denn ihre Söhne wohnten bei ihr, einer war wegen seiner Arbeit auf das Auto angewiesen. Deshalb habe ihr der 78-Jährige ein Auto zur Verfügung gestellt. Mit seinem Porsche Cayenne – eines von insgesamt vier Autos des Mannes – erledigte sie daraufhin Einkäufe und pendelte zwischen ihrer Wohnung und seinem Haus. Er habe ihr den Cayenne schenken wollen, "aber ich wollte ihn nicht". Das Auto habe zu sehr nach Hund gerochen. Der 911er dagegen habe nicht gestunken. Doch wie die Pelzmäntel gehörte auch der 911er seiner verstorbenen Frau – und bedeutete ihm deutlich mehr: "Das Auto wurde gehegt und gepflegt und ab und zu ausgefahren, damit es nicht kaputtgeht", berichtete seine Haushälterin: "Wenn es in Deutschland möglich wäre, er hätte sich darin beerdigen lassen." Alle Verwandten, die als Zeugen aussagten, bestätigten, dass die Frau das Auto habe fahren wollen, er das aber nicht habe zulassen wollen. Dass er den Wagen verschenkt hätte, sei "undenkbar", so ein Cousin des Verstorbenen.

Gegenüber den Töchtern des Cousins behauptete die 46-Jährige, dass ihr der Verstorbene das Auto kurz vor seinem Tod geschenkt habe. Bei dem Treffen hatte sie eine Tüte mit den persönlichen Gegenständen des Toten aus dem Krankenhaus dabei – doch die teure Uhr fehlte. Als die Frau sich daraufhin in den Porsche 911 setzte, wussten die Erbinnen nicht weiter: "Wir waren überfordert", sagte eine von ihnen. Schließlich fanden sie im Anwesen des Verstorbenen den Ordner mit den Fahrzeugbriefen offen auf einer Kommode, ohne den Brief des 911er, und gingen zur Polizei. Diese beantragte einen Durchsuchungsbefehl und fand schließlich das Auto samt Papieren und die Uhr bei der 46-Jährigen, die noch erklärte, diese Uhr gehöre ihr und sei nicht die gesuchte.

Das Gericht hielt es für ausgeschlossen, dass die 46-Jährige beides geschenkt bekommen habe. Und dass die Erben sich plötzlich zusammentun sollten, um sie "in die Pfanne zu hauen", so Walburga Englert-Biedert. Sie verurteilte die Frau zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr – ausgesetzt zur Bewährung – und einer Geldstrafe von 3000 Euro. Auto und Uhr musste sie natürlich zurückgeben.