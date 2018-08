Von Marion Gottlob

Heidelberg. Wer Arndt Linsenhoff gegenübersitzt, gewinnt zunächst den Eindruck eines stillen und nüchternen Menschen. Stimmt das? Der 69-jährige Diplom-Psychologe selbst erzählt von großen Leidenschaften. Man kann es auch Menschenliebe nennen. Arndt Linsenhoff war 36 Jahre lang bei Pro Familia Heidelberg, davon teilte er sich 22 Jahre lang die Leitung mit Ulrike Mayer-Ullmann. Er hat Pro Familia Heidelberg mit seinem Team geprägt - und sogar Stadtgeschichte geschrieben.

Seine erste Leidenschaft gilt einer professionellen Zurückhaltung: Der Erfolg eines therapeutischen Gesprächs hängt vom Klienten ab, erklärt Linsenhoff und betont: "Der Klient ist der ,Held’ der Therapie, nicht der Therapeut." Der Therapeut kann günstige Bedingungen schaffen, Anregungen und Hausaufgaben geben - doch der Klient entscheidet darüber, was wirklich gut für ihn sein könnte. Deshalb gibt es bei Pro Familia vor und nach jeder Sitzung Fragebögen, auf denen der Klient ankreuzen kann, wie es ihm geht und welche Wirkungen die Therapie bei ihm entfaltet.

Muss der Therapeut seinen Klienten für eine gute Bewertung umschmeicheln? Im Gegenteil. Viele schätzen die Ehrlichkeit eines Therapeuten, doch Ratschläge sollten so formuliert werden, dass der Respekt gegenüber dem Klienten gewahrt bleibt. Linsenhoff zitiert den Titel einer Untersuchung als professionelle Aufforderung: "Love yourself as a person, but doubt yourself as a therapist." ("Liebe dich selbst als Person, aber zweifle an dir in deiner Rolle als Therapeut.")

Die zweite Leidenschaft des Fachmanns betrifft den Komplex "Trennung und Scheidung": Wenn ein Paar sich trennt, können die Streitigkeiten heftig eskalieren. Deshalb schlugen schon in den achtziger Jahren die Heidelberger Familien-Richterinnen - es waren nur Frauen - Alarm: "Wir haben die Trennungen satt, bei denen es wie auf einem Schlachtfeld zugeht." Speziell in Heidelberg setzten sich daraufhin alle Berufsgruppen, die mit Trennung und Scheidung zu tun haben, an einen Tisch, um sich zum Wohle der Betroffenen zu verständigen: Psychologen, Rechtsanwälte, Mitarbeiter der Allgemeinen Sozialen Dienste - und Pro Familia.

In der Folge wurde der Verein Hiatus gegründet. Hiatus steht für "Spalt", aber auch für "Hilfen und Angebote in Trennung und Scheidung". Man entwickelte das einzigartige "Heiko"-Modell, das Heidelberger Kooperationsmodell. Damit ist es gelungen, dass Scheidungen und Trennungen in Heidelberg häufig mit einem gewissen Einvernehmen der Partner gelingen - zugunsten aller Beteiligter, vor allem der Kinder. Linsenhoff: "Darauf sind wir stolz." Er war 15 Jahre lang Vorsitzender des Vereins Hiatus. Das ermutigte ihn, im Anschluss das "Psychotherapie-Forum Heidelberg" zu gründen: regelmäßige Treffen der regionalen Psychotherapeuten.

Linsenhoff ist in Oldenburg aufgewachsen und kam für ein Jura-Studium nach Heidelberg. Er hatte sehr gute Noten, doch nach sechs Semestern gab er das Studium aus Langeweile auf und wechselte zum Studium der Psychologie. "Das hat mich begeistert." In der Abschluss-Prüfung zum Diplom-Psychologen erhielt er das Angebot zur Mitarbeit am Psychologischen Institut der Universität - und sagte sofort zu.

Nach vier Jahren wurde ihm klar: "Das war nicht ganz das, was ich wollte." Er fragte beim Arbeitsamt um Rat und erhielt mehr nebenbei den Tipp, dass bei Pro Familia Heidelberg ein Mitarbeiter für vier Stunden pro Woche gesucht wurde. Nach einem Vorstellungsgespräch erhielt er den Job, ein halbes Jahr später wurde daraus eine feste Stelle. Das hat er nie bereut: "Ich habe mich nie gelangweilt - ich war mitten im prallen Leben."

Pro Familia beschäftigt sich auch mit Sexual-Pädagogik, also mit einem Tabu-Thema. In den achtziger Jahren hatte Pro Familia eine Berliner Theater-Gruppe mit dem Stück "Was heißt’n hier Liebe?" nach Heidelberg eingeladen. Die Gerüchte besagen: Angeblich soll die Frau des damaligen Oberbürgermeisters Reinhold Zundel das Stück gelesen und ihren Mann davor gewarnt haben. Daraufhin soll der OB Pro Familia Heidelberg vor die Wahl gestellt haben: Entweder wird die Theatergruppe ausgeladen oder der städtische Zuschuss gestrichen.

Das Team von Pro Familia entschied sich dafür, standhaft zu bleiben. Man lud die Theatergruppe nicht aus. Linsenhoff erinnert sich: "Wir sind bei unserer Linie geblieben." Parallel führte er Gespräche mit Vertretern aller Parteien des Gemeinderats. Der Zuschuss wurde für ein Jahr gestrichen, doch danach wieder gewährt.

Heute ist es so: Bevor eine Klasse zu Pro Familia kommt, füllen die Schüler anonym Fragebögen über ihre Interessen aus. Nach diesen Angaben gestaltet Pro Familia die Sexualpädagogik individuell auf die Bedürfnisse der Schüler und ihre offenen Fragen abgestimmt.

Linsenhoff legt Wert darauf, sich stets weiterzubilden. Er ist Diplom-Psychologe und Psychologischer Psychotherapeut, er ist approbiert in der Verhaltenstherapie und zertifiziert als Systemischer Psychotherapeut, Gestalttherapeut und Schematherapeut. Nach seiner Zeit bei Pro Familia führt er seine Privatpraxis für Psychotherapie weiter: "Ich gehe nicht in die Leere, es beginnt etwas Neues, ich bin gespannt."