Von Holger Buchwald

Heidelberg. Am Bismarckplatz kommt der erste "Übeltäter" an. Er radelt Michael Knoth direkt in die Arme. Der junge Mann hat ein Handy in der Hand und Stöpsel im Ohr. An der Kreuzung zur Bergheimer Straße wird er von dem Fahrrad-Polizisten angehalten. "Wie wollen Sie so den Verkehr um sie herum noch wahrnehmen?", fragt Knoth. In diesem Fall belässt er es bei mahnenden Worten. Der junge Mann muss nur sein Smartphone und seine Kopfhörer wegpacken. Dann darf er weiterradeln - sichtlich erleichtert, dass er kein Bußgeld zahlen muss.

"Wir könnten auf jeder Tour mindestens 30 solcher Ordnungswidrigkeiten zur Anzeige bringen", sagt Knoth, als der junge Mann in der Rohrbacher Straße verschwunden ist: "Aber wir wollen nicht die Buh-Männer sein." Stattdessen sollen Knoth und sein Kollege Thorsten Ritzler von der Bereitschaftspolizei in Bruchsal im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft von Stadt und Land die Heidelberger Polizei unterstützen. Seit Juni sind die Beamten mit ihren E-Bikes im Durchschnitt einmal wöchentlich in Heidelberg unterwegs. Sie sind mit fast allem ausgestattet, was auch die anderen Polizeistreifen haben: Funkgerät, Schusswaffe, Pfefferspray, Handschellen, nur die Schutzweste fehlt. Aber sie sehen in ihren kurzen Hosen oder ihrer atmungsaktiven Kleidung viel legerer aus.

Hintergrund > Die Sicherheitspartnerschaft zwischen Heidelberg und Baden-Württemberg besteht seit Februar. Dabei geht es vor allem darum, Kräfte der Bereitschaftspolizei Bruchsal in die Altstadt, auf den Bismarckplatz oder auf die Neckarwiese zu schicken. Neben der Fahrrad-, sind auch die Reiterstaffel und normale Fußstreifen unterwegs. "Unter der Woche haben wir über die Tage verteilt 100 zusätzliche Beamte im Einsatz", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle: "Wir sind dadurch einfach näher dran am Geschehen und schneller ansprechbar für Opfer von Straftaten." Mehr als 100 Festnahmen kamen laut Schätzle so bereits zustande. Durch die erhöhte Polizeipräsenz könnten zudem auch Straftaten verhindert werden. > Die Diebstähle aus Fahrradkörben haben in den letzten Monaten abgenommen: Insgesamt gab es in Heidelberg, mit den Schwerpunkten in der Weststadt, in Bergheim und Neuenheim bislang 96 Fälle, die meisten im Juni (26). Nachdem acht Verdächtige festgenommen wurden, sank die Zahl auf drei im August, im September gab es bislang noch keinen Fall. hob

Zwei konkrete Aufträge haben Knoth und Ritzler an diesem Tag: Weil sich die baustellengeplagten Einzelhändler in der gesperrten Plöck darüber beschwerten, dass die Radler vor ihren Geschäften häufig rücksichtslos die Gehwege benutzen, sollen sie dort einmal nach dem Rechten sehen. Später werden sie im Neuenheimer Feld ein paar Runden drehen und sich dort umschauen, ob sie einen Tatverdächtigen entdecken: Am Morgen hatte dort ein Betrunkener Frauen belästigt und sie bis zum Arbeitsplatz verfolgt.

Als Knoth und Ritzler in der Plöck ankommen, können sie die Radler, die vor dem Schreibwaren-Knoblauch um Passanten herumkurven, beinahe im Sekundentakt vom Rad holen. "Einer hatte angeblich sogar von dem Ladeninhaber mal verlangt, dass er doch bitte die Blumenkübel wegstellen solle, damit er besser vorbeikomme", berichtet Ritzler, nachdem er eine Handvoll Radler freundlich darauf hingewiesen hatte, dass sie hier absteigen müssen. Sogar ein Bauarbeiter sei hier schon angefahren worden.

Der Einsatz in der engen Altstadtgasse verfehlt seine Wirkung nicht. Bei dem Anblick der beiden Männer in ihrer auffälligen Uniform steigen die meisten Radler freiwillig ab. Ein Junge stellt sich mit leuchtenden Augen vor die Polizisten und freut sich riesig, als er ihnen die Hand geben darf. Auch Ritzler strahlt: Als Polizeiradler komme es oft zu so positiven Begegnungen. Erst vor Kurzem halfen sie einem Jungen aus Kuwait dabei, seine Mutter in der Altstadt wiederzufinden.

Mehrmals sprechen Ritzler und Knoth an diesem Tag Frauen an, die ihre Einkaufstaschen achtlos im Fahrradkorb spazierenfahren. "Schauen Sie, ich muss nur im Vorbeifahren zugreifen, und schon ist alles weg", sagt Knoth zu einer Radlerin, die auf der Theodor-Heuss-Brücke entgegen der Fahrtrichtung unterwegs ist. Sie entschuldigt sich artig für ihre "Geisterfahrt", steigt ab und schiebt weiter. Und ja, sie habe auch schon davon gehört, dass es häufig Diebstähle aus Fahrradkörben gebe. "Allgemein hat sich das rumgesprochen. Die Leute sind vorsichtiger geworden", zeigt sich Ritzler zufrieden. Auch weil Diebe festgenommen wurden, gingen die Fälle in Heidelberg deutlich zurück.

Völlig unspektakulär fällt die abschließende Tour im Neuenheimer Feld aus. Weit und breit können die Polizeiradler niemanden entdecken, auf den die Täterbeschreibung zur sexuellen Belästigung am Morgen zutreffen könnte. Um 14 Uhr geht es daher zurück ins Revier Mitte. Dort müssen die Beamten noch einen Vorkommnisbericht schreiben, dann geht es heim nach Bruchsal. In dieser Woche werden sie auch noch in anderen Städten radeln. An anderen Tagen gehen die beiden aber ihren weiteren Tätigkeiten nach: Ritzler bietet als Fahrlehrer der Bereitschaftspolizei ein Fahrsicherheitstraining an. Und Knoth ist bei den Wasserwerfern. Bis Oktober wird man die beiden noch häufiger in Heidelberg antreffen. Dann ist erst mal Winterpause.