Heidelberg. (pol/mare) Pizzerias in Heidelberg sind offenbar lohnende Ziele für Räuber. Denn nachdem ein Lieferservice in der Eppelheimer Straße im Februar heimgesucht wurde und auch im November ein solches Unternehmen ins Visier von Gaunern geraten war, erwischte es Sonntagnacht ein Schnellrestaurant in der Hauptstraße Ecke Schiffgasse. Das meldet die Polizei.

Sonntagnacht gegen 24 Uhr betraten drei bislang Unbekannten die Pizza-Hut-Filiale. Die Täter bedrohten mit einer Schusswaffe die beiden 19- und 24-jährigen Angestellten des Schnellrestaurants. Einer der Täter schlug dann dem 19-jährigen Angestellten mit einem Schlagstock mehrfach gegen den Kopf.

Die Räuber erbeuten unter anderem Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Bevor sie flohen, schüchterten sie die Angestellten ein und besprühten diese mit Pfefferspray. Ein Großaufgebot von Polizeikräften nahm die Fahndung nach den Tätern auf.

Die Täter werden als männlich und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent. Sie trugen dunkle Kleidung, Sturmhauben und Handschuhe. Außerdem war ein Täter mit einer Schusswaffe bewaffnet.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heidelberg unter der Telefon 0621 / 174 4444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.