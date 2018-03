Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Gegen diese "Shopping Mall" hat selbst der Internet-Handel keine Chance, auch wenn die vielen bunten Waren nicht rund um die Uhr, sondern nur an insgesamt zweieinhalb Tagen erworben werden können: Es ist wieder Pfennigbasar. Der Verkauf geht vom heutigen Donnerstag, 22., bis zum Samstag, 24. Februar, im Bürgerhaus Emmertsgrund über die Bühne.

Außer Textilien aller Art gehören dieses Jahr unter anderem wieder Hüte, Schuhe, Accessoires und Schmuck zum Sortiment. Außerdem gibt es Bücher, Schallplatten, CDs, Gesellschaftsspiele, Spielzeug sowie Bilder. An den beiden Sammeltagen in der vergangenen Woche registripfennigbasar heidelberg

erte das Organisationsteam vom Deutsch-Amerikanischen Frauenclub stolze 787 Autos voller Sachspenden. Davon musste natürlich auch mal "Unverkäufliches" aussortiert werden, weil es nicht mehr brauchbar oder etwa schmutzig war. Im Allgemeinen hat die Qualität dessen, was angeliefert wird, laut den Organisatorinnen in den letzten Jahren aber stetig zugenommen.

Sonst hätte der Pfennigbasar wahrscheinlich auch nicht so eine große und treue Stammkundschaft: Der Markt, der 1960 zum ersten Mal in der Heidelberger Stadthalle stattfand, ist mittlerweile über die Grenzen der Stadt hinaus bei Schnäppchenjägern bekannt und beliebt.

Mit übertriebenem Einkaufsstress muss man in den nächsten zweieinhalb Tagen aber trotzdem nicht rechnen: Vor Ort gibt es zum Beispiel auch einen Bereich, in dem ganz gemütlich Kaffee und Kuchen, aber auch Würstchen und selbst gemachte Marmeladen verkauft werden.

Wie in jedem Jahr geht der Erlös der Verkaufsveranstaltung wieder an viele verschiedene soziale Zwecke. In den letzten Jahren wurden jeweils um die 30.000 Euro umgesetzt.

Wer zum Basar möchte, sollte sich an den roten Plakaten des Deutsch-Amerikanischen Frauenclubs orientieren, sie weisen den Weg zum Bürgerhaus, vor dem Parkplätze knapp sind. Ab der Haltestelle Rohrbach-Süd kommt man übrigens auch bequem mit den Buslinien 27 und 33 dorthin.

Info: Der Pfennigbasar im Bürgerhaus Emmertsgrund, Forum 1, ist am Donnerstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr.