Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Entscheidung über die Zukunft des Ankunftszentrums für Flüchtlinge in Patrick Henry Village (PHV) ist erst einmal vertagt. Eigentlich sollte der Gemeinderat gestern über die weitere Nutzung der ehemaligen US-Siedlung durch das Land Baden-Württemberg abstimmen. Oberbürgermeister Eckart Würzner schlug den Stadträten sogar vor, die Vereinbarung, die zum 30. April ausläuft, nicht zu verlängern. Doch auf Antrag der Grünen wurde der Tagesordnungspunkt abgesetzt und zurück in die Ausschüsse verwiesen.

Regierungspräsidentin Nicolette Kressl, die als Vertreterin des Landes am gestrigen Donnerstag in den Gemeinderat gekommen war, gelang es, die Wogen zu glätten. Innenminister Thomas Strobl sei bereit, mit der Stadt über einen konkreten Zeitplan zu verhandeln. Noch vor Kurzem hatte das Land beim städtischen Baurechtsamt den Antrag gestellt, den Betrieb als Flüchtlingsunterkunft unbefristet zu dulden. "Dabei ging es aber nicht darum, dass wir PHV dauerhaft nutzen wollen", betonte Kressl. Es sei aber schwierig, einen verbindlichen Zeitplan zu nennen, bis wann das Gelände freigegeben werden kann. Inzwischen sei die Landesregierung aber bereit, den Antrag auf baurechtliche Duldung auch mit einem konkreten Zeitpunkt zu versehen.

Es habe noch einmal mehrere Gespräche zwischen Stadt und Land gegeben, sagte OB Würzner. Daher sprach auch er sich dafür aus, die baurechtliche Duldung, die bereits zum 20. März ausgelaufen wäre, noch einmal um ein weiteres halbes Jahr zu verlängern. "Damit können wir über das Thema noch einmal gründlich in den politischen Gremien beraten."

Nicht der Grünen-Antrag an sich, den Tagesordnungspunkt zurück in den Haupt- und Finanzausschuss zu verweisen, wohl aber dessen Begründung sorgte für Unmut bei der CDU und Würzner. In dem Antrag heißt es: "Das Ankunftszentrum noch eine Weile auf dem Gelände des PHV zu belassen, ist in jeder Hinsicht sinnvoll, vorausgesetzt es liegt ein Zeitplan vor. Auf PHV sind alle notwendigen Strukturen für ein Ankunftszentrum geschaffen, die eingespielt sind und funktionieren." Es bestehe keine Eile. "Diese Begründung kann ich nicht nachvollziehen", sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Jan Gradel. Und auch Würzner drückt aufs Tempo. Die städteplanerische Entwicklung der ehemaligen US-Siedlung sei schon weit vorangeschritten, heißt es in der Beschlussvorlage. Man brauche verlässliche Zusagen, wann nun endlich in PHV losgelegt werden und ein Stadtteil mit 5000 Wohnungen entstehen könne. Immer wieder hatte Würzner in Briefen an die Landesregierung einen verlässlichen Zeitplan eingefordert.

Mit der gestrigen Vertagung gibt es nun wenigstens eine Frist, bis wann das Land solch einen verbindlichen Zeitplan für die Räumung des Geländes vorlegen muss. Noch am Dienstag betonte ein Sprecher des Innenministeriums, dass besonders die Verlagerung des Ankunftszentrums auf die Coleman Barracks im Mannheimer Norden "unter Hochdruck" geprüft werde. Wenn das Land in einem halben Jahr nun abermals sein Versprechen nicht einhalten kann, könnte das Baurechtsamt dem Ankunftszentrum die förmliche Duldung entziehen.