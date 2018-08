Als gestern unser Fotograf in der Eichendorff-Anlage am Philosophenweg - zwischen Theodor-Heuss- und Alter Brücke gelegen - vorbeikam, sah alles recht sauber und gepflegt aus. Foto: Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. In den letzten Wochen hörte die RNZ immer wieder, dass die kleinen Anlagen am Philosophenweg - vor allem die von Neuenheim aus gesehen erste, die Eichendorff-Anlage - Ziel von Vandalen seien, ähnlich wie unlängst die Alla-Hopp-Anlage in Kirchheim. Tatsächlich bestätigt die Stadt, dass fast der ganze Neuenheimer Neckarhang betroffen sei: "Die Eichendorff-Anlage, der Philosophenweg mit Philosophengärtchen und Bismarck-Säule sind momentan Schwerpunkte von Vandalismus: Hier wurden in den vergangenen Monaten bereits mehrfach die Holzgeländer und die Bänke demoliert. Die Anlage ist leider immer wieder stark vermüllt", sagte ein Stadtsprecher auf Anfrage der RNZ.

Auch das Wieblinger Neckarufer entwickele sich leider in eine ähnliche Richtung wie der Philosophenweg - da es hier aber vergleichsweise wenig fest installierte Bänke oder Ähnliches gibt, die demoliert werden können, gehe es hier aktuell "nur" um den Müll.

Gelegentlich hört man von jungen Leuten, dass sie heute nicht mehr so gern auf die Neckarwiese gehen, sondern lieber auf den Philosophenweg - und die Eichendorff-Anlage wäre ja auch nur einen knappen Kilometer vom Neckarvorland entfernt. Im Rathaus hat man eine ähnliche Beobachtung noch nicht gemacht: "Das sieht für uns nicht nach einer direkten Verlagerung aus. Uns scheint es eher so zu sein, dass neue Besuchergruppen den Reiz dieser Anlage entdeckt haben - was in letzter Zeit leider mit Schmutz einhergegangen ist."

Und was kann man gegen Müll und Vandalismus tun? Wolfgang Hartschuh aus Neuenheim, der das Problem an der Eichendorff-Anlage aufgebracht hat, schlägt vor, dass sich der Kommunale Ordnungsdienst hier öfter blicken lassen könnte. Dazu sagt der Stadtsprecher: "Fehlende soziale Kontrolle ließe sich nur durch höhere Präsenz von Ordnungsdienst oder Polizei kompensieren. Dies ist aber nur schwer zu leisten. Dennoch ist das Ziel, dass man hier intensiver Streife läuft." Bei den Grünanlagen mit besonders viel Publikumsverkehr - wie der Alla-Hopp-Anlage, der Neckarwiese oder dem Schwanenteich in Bergheim - setzt die Stadt Anlagenaufseher ein. Die können aber nicht überall gleichzeitig und vor allem spät in der Nacht nicht mehr unterwegs sein, daher soll nun die Alla-Hopp-Anlage eingezäunt werden.

Bei der schwer zugänglichen und etwas abgelegenen Eichendorff-Anlage sei das nicht möglich, so der Stadtsprecher. Hier helfen nur deutlich mehr Streifen, sei es durch die Polizei oder den Kommunalen Ordnungsdienst.