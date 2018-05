Heidelberg. (hob) Die Einnahmen der Stadt Heidelberg aus den Parkscheinautomaten ist im Vergleich zu 2014 um 50 Prozent gestiegen. Das geht aus einer Informationsvorlage hervor, die dem Gemeinderat am kommenden Donnerstag präsentiert wird.

Nachdem die Stadträte im Oktober 2015 die letzte Gebührenerhöhung beschlossen hatten, wurde vereinbart, dass die Stadt zwei Jahre nach der Umsetzung einen Zwischenbericht vorlegt.

Die aktuellen Gebühren liegen bei 50 Cent pro 20 Minuten, bei einer maximalen Parkzeit von zwei Stunden beträgt der Preis pro 60 Minuten somit 1,50 Euro. Dies entspreche den Gebühren in den meisten städtischen Parkhäusern, heißt es in der Informationsvorlage.

"Im Rahmen einer Umfrage wurden die Parkgebühren von Mannheim, Stuttgart, Ludwigshafen, Karlsruhe und Tübingen verglichen", schreibt Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Dies habe gezeigt, dass Heidelberg mit den derzeitigen Preisen im unteren Bereich liege. In Mannheim werden mehr als 1,80 Euro je Stunde, in Stuttgart sogar bis zu 3,50 Euro verlangt.

Trotzdem spülte die letzte Gebührenerhöhung einige Mehreinnahmen in den Stadtsäckel. Während 2014 noch 850.000 Euro erzielt wurden, sanken die Erlöse in den beiden darauf folgenden Jahren auf 840.000 und 770.000 Euro. In 2017 dann wurde mit 1,25 Millionen Euro die Millionenmarke geknackt. Normalerweise hätte es schon im Vorjahr einen Anstieg geben müssen.

"Der Einnahmerückgang in 2016 war aber in erster Linie bedingt durch den massiven Aufbruch von Parkscheinautomaten", so Odszuck. Insgesamt seien in diesem Jahr 30 Automaten aufgebrochen worden, die danach alle ersetzt werden mussten und bis dahin nicht in Betrieb waren. Die Reparaturen zogen sich bis ins erste Quartal 2017.

Die Parkraumbewirtschaftung in der Bahnstadt zwischen der Speyerer Straße, dem Czernyring, der Da-Vinci-Straße und dem Langen Anger schlage noch nicht so stark zu Buche. In der Vorlage steht dazu: "Aufgrund des Ausbauzustandes der umliegenden Gebäude und der dadurch noch fehlenden Kundenfrequenz sowie der noch nicht kompletten Bewirtschaftung der Parkflächen sind die Einnahmen in diesem Bereich im Vergleich zum übrigen Stadtgebiet noch relativ gering."

Dies könnte sich ändern, wenn bald auch noch für weitere Stellplätze in der Bahnstadt Gebühren verlangt werden. Eine umfassende Beurteilung, so das Fazit, ob eine weitere Gebührenanpassung geboten ist, sei derzeit noch nicht möglich.