Von Martin Dudenhöffer

Heidelberg. Wie kontrovers Initiativen gegen die Vorherrschaft des Autos sein können, erlebte Manfred Stindl, als er beim diesjährigen "Park(ing) Day" zwei Parkplätze entlang der Ladenburger Straße in Neuenheim freihalten wollte. Trotz ordnungsgemäßer Anmeldung wurde die kleine grüne Fläche, die der Vorstand des Verkehrsclubs Deutschland Rhein-Neckar (VCD) für die Aktion in Beschlag nahm, von Anwohnern als Versuch der Parkplatzreservierung verstanden. Folglich tauchte eine Polizeistreife auf, die aber wieder weiter zog, nachdem das Missverständnis aufgeklärt war.

Der VCD aber auch andere Vereine wie der Naturschutzbund und der BUND würden gerne Flächen, die bisher von Autos in Beschlag genommen werden, wieder dauerhaft für die Bürger zurückerobern. "Dort könnten auch Sitzmöglichkeiten, Spielecken, oder kleine Außenbewirtschaftungen sein", regt Stindl an: "Parkende Autos nehmen sehr viel Platz weg und mindern die Aufenthaltsqualität." Gerade das Teilstück der Ladenburger Straße zwischen Brückenstraße und Marktplatz sei fast durchgehend vom "ruhenden Verkehr" besetzt. Noch ärgerlicher sei es, dass Autos unerlaubterweise sogar den gegenüberliegenden Bürgersteig mitnutzten und damit Fußgänger beeinträchtigten.

Während Stindl und sein VCD-Kollege Ingolf Gürtler von diesen Problemen erzählen, stehen als Beweis eine Handvoll Autos auf dem schmalen Bürgersteig der Ladenburger Straße. Die Situation ist am Markttag noch extremer - da besonders viele Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger unterwegs sind. Der "Park(ing) Day" polarisiert. Die meisten Passanten seien aber der Meinung, dass Mensch und Umwelt auch in der Innenstadt wieder mehr Gewicht bekommen sollten, berichten Gürtler und Stindl. Sie blieben stehen und informierten sich über die Aktion des Verkehrsclubs.

Die Idee für den "Park(ing) Day" stammt ursprünglich aus Kalifornien. 2005 begannen dort Initiativen, einfache Autostellplätze zu kleinen Grünanlagen oder Aktionsflächen für Kunst und Kultur umzufunktionieren. In Heidelberg haben sich die Organisatoren in diesem Jahr sechs Standorte ausgesucht: von der Altstadt und Bergheim über Neuenheim bis Handschuhsheim. Dort sitzen die Menschen am Aktionstag nun auf Stühlen vor Cafés und Bars, in temporären "Parks" oder auf Bänken und geben der Straße dadurch den Charakter eines Ortes des öffentlichen Lebens.

In Deutschland gebe es eine Vielzahl von Beispielen, wie aus ehemals viel befahrenen Straßen Fußgängerzonen geworden sind oder dort Platz für gastronomische Außenbewirtschaftung entstand, so Gürtler. Er nennt Mannheim und Bonn, aber selbst Heidelberg habe diesen Wandel bereits erlebt, als die Hauptstraße vom befahrenen Verkehr zu einer reinen Fußgängerzone umgewidmet wurde. "Der Aufschrei damals war groß, aber der erwartete Untergang der Stadt blieb aus", erinnert sich Stindl. Mit dem Ausbau von Parkhäusern könnten auch die Interessen der Autofahrer bedient werden. Er versteht aber auch das Problem des "Parkdrucks": "Nicht wenige Passanten haben uns gesagt, wie sehr sie unser Konzept unterstützen, als Autofahrer verständlicherweise aber auch Parkmöglichkeiten bräuchten."