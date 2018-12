Von Peter Wiest

Heidelberg. Er hat innerhalb weniger Minuten wirklich alles verloren - und steht jetzt buchstäblich vor dem Nichts. Maurice Huffmann ist dabei noch froh, dass seine Familie und er mit dem nackten Überleben davongekommen sind. Schließlich gab es mindestens 88 Tote, und um die 250 Menschen werden noch immer vermisst nach dem sogenannten "Camp Fire", dem verheerenden Großfeuer, das Anfang November die kalifornische Stadt Paradise dem Erdboden gleich machte und weltweit für Schlagzeilen sorgte.

Auch Big Mo’s Tourbus brannte bei dem verheerenden Feuer im Ort Paradise in Kalifornien komplett aus. Foto: privat

"Big Mo", als der Huffmann in Heidelberg nicht nur in Musikerkreisen bekannt ist, verlor dabei sein Haus, sein Musikstudio mit sämtlichen Instrumenten und der dazugehörigen Technik, sein komplettes privates und musikalisches Archiv, den Band-Bus sowie alle persönlichen Gegenstände. "Uns ist wirklich nichts geblieben als das, was wir auf dem Leib trugen, als es passierte", sagt er, "und wir hatten dabei noch Glück, dass wir überhaupt da raus kamen."

Es war ein mehr als dramatisches Geschehen, das an diesem Tag ablief im beschaulichen Paradise, in das Mo nach langen Jahren in Heidelberg 1998 gezogen war und wo er mit seiner Frau und seinem erwachsenen Sohn im eigenen Heim lebte. Morgens kurz nach 8 Uhr sahen sie riesige Rauchwolken in etwa 80 Kilometern Entfernung, schildert er. Diese kamen durch sehr starken Wind rasend schnell näher - und so beschlossen sie, sofort und so schnell wie möglich die Flucht zu ergreifen.

Bereits kurz danach erreichte eine gut 30 Meter hohe Flammenwand Paradise, die nicht nur Mo's Haus, sondern die gesamte Stadt in Schutt und Asche legte. "Es ist absolut gar nichts übrig geblieben", so der Musiker, "aus unserem ehemaligen Paradies ist buchstäblich die reinste Hölle geworden".

Musiker Maurice Huffmann. Foto: privat

Nach dem Brand konnte Maurice Huffmann mit seiner Familie zunächst in einem 60 Kilometer entfernten Hotel für zwei Wochen im letzten dort noch verfügbaren Zimmer unterkommen. Mittlerweile haben sie eine Wohnung etwa 100 Kilometer nördlich von Paradise gemietet. Ob sie jemals ihr Haus wieder aufbauen können, bezweifeln sie - schließlich wurde praktisch der komplette Ort vernichtet. Huffmann selbst hatte, wie er schildert, zwar eine Teilversicherung abgeschlossen: "Die deckt den kompletten Schaden, der ja sowieso weit über das Finanzielle hinaus geht, allerdings bei Weitem nicht ab."

Maurice Hoffmann, der 1960 in Frankfurt als Sohn eines hier stationierten amerikanischen Militärangehörigen und einer deutschen Mutter geboren wurde, lebte zwischen 1965 und 1998 in Heidelberg, wo er als Sänger und Gitarrist unter dem Namen "Big Mo" bekannt wurde mit seiner eigenen "Alliance High Band" sowie immer wieder auch durch Auftritte mit Musikern der hiesigen Szene. Auch nach dem Umzug nach Paradise in Kalifornien kehrte er regelmäßig mindestens zweimal im Jahr zu Konzerten in die Stadt zurück, in der er noch immer viele Freunde hat.

Überglücklich ist er jetzt darüber, dass seine Heidelberger Musikerkollegen spontan beschlossen haben, ihm zu helfen. So wird es am Sonntag, 9. Dezember, in der Steinbachhalle in Ziegelhausen eine musikalische Benefiz-Veranstaltung geben, deren Erlös ausschließlich "Big Mo" und seiner Familie zugutekommen wird. Spontan haben dafür nicht weniger als 13 Bands und Gruppierungen zugesagt.

"Alle wollen wir ihm helfen - und da wollte wirklich jeder gerne dabei sein", freuen sich die Organisatoren, die allesamt bereits mit "Big Mo" bei verschiedenen Gelegenheiten auf der Bühne standen. Das Line-Up für das Benefiz liest sich denn auch fast wie ein "Who is Who" der Heidelberger und regionalen Musikszene.

Mit dabei sein werden Dirty Deeds, BC & Friends, Cheap Purple, die Lovegangsters, Freddy Wonder, Don Ender und Band, die Red Nose Band, Memes and Dreams, Kist, die Brexit Blues Band, Balsamico, "Die Sicherheit" und die Rebellations. Gespielt werden zwei Sets zu je 90 Minuten. In der Pause werden zudem weitere Spenden für "Big Mo" und seine Familie gesammelt.

Info: Benefiz-Konzert für "Big Mo", Sonntag, 9. Dezember, 19 Uhr, Steinbachhalle Ziegelhausen. Einlass ab 18 Uhr, Konzertende gegen 22.30 Uhr. Eintritt 15 Euro; Tickets an der Abendkasse.