Heidelberg. (pol/mare) Es ist so eine Sache mit der Handbremse: Denn zieht man sie nicht richtig an, geht das Auto gerne mal von allein auf Tour. So wie etwa jüngst in Neckargemünd, wo das Fahrzeug im Fluss landete. Nicht im Neckar, dafür aber an einem Baum endete am Freitag die Ausfuhrroute eines Paketzustellers - der Wagen hatte sich am steilen Gaisberg selbstständig gemacht.

Aber der Reihe nach: Ein 36-jähriger Mitarbeiter eines Paketzustelldienstes stellte laut Polizei gegen 16.30 Uhr sein Fahrzeug in der Klingenteichstraße bei starkem Gefälle ab am Straßenrand ab. Dabei zog er offenbar die Handbremse nicht stark genug an und legte keinen Gang ein.

Nachdem er ausgestiegen war, setzte sich der Transporter plötzlich in Bewegung und rollte den Hang hinab. Der Fahrer versuchte noch vergeblich, wieder ins Fahrzeug zu gelangen. Das Paketauto stieß gegen eine Sandsteinmauer am Fahrbahnrand, überfuhr einen gemauerten Pfosten und schrammte rund 20 Meter an der Mauer entlang.

Dann kam er von der Fahrbahn ab in eine Grünfläche, wo er schließlich an einer massiven Kiefer zum Stehen kam - am Baum war Endstation. Der 36-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Zustellfahrzeug steckte auf einem Baumstumpf fest und musste geborgen und abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.