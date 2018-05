Salatauswahl in der Marstall-Mensa. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Das Mensa-Essen hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Statt täglich Schnitzel und Pommes gibt es öfter Regionales, Vegetarisches, Exotisches oder Gesundes. Doch wie zufrieden sind die Studenten in Heidelberg mit dem Angebot? Das wollen die Grüne Hochschulgruppe und das Studierendenwerksreferat des Sturas in einer Umfrage herausfinden.

Noch bis 24. Juni kann man unter www.ghg-heidelberg.de/quiz/umfrage-zur-mensazufriedenheit teilnehmen.