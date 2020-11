RNZ. Auch im zweiten Lockdown werden Theater, Kinos und Musikclubs geschlossen und Kulturveranstaltungen abgesagt. Was macht das mit der heimischen Kultur- und Kunstszene? Wie können auch kleine Kulturhäuser unterstützt werden? Und wie wird Kunst und Kultur nach Corona aussehen?

Darüber sprechen Jagoda Marinic´, Kulturmanagerin und Leiterin des Interkulturellen Zentrums (IZ), und der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda am Montag, 16. November, ab 20.15 Uhr unter dem Titel "Corona – Ausnahmezustand für die Kultur". Die Diskussionsveranstaltung findet digital in der Reihe "Lockdown Conversations" des IZ statt und ist auf den Social-Media-Kanälen des IZ (Facebook, Twitter und Youtube) frei zugänglich. Brosda ist seit 2017 Kultursenator der Stadt Hamburg. Mit seinem neuen Buch "Ausnahme / Zustand – Notwendige Debatten nach Corona" beschäftigt er sich mit dem Wert gesellschaftlicher Solidarität und des öffentlichen Raums in Coronazeiten.