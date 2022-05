Heidelberg. (pol/mare) Der Mercedes Vito steht allein in einem Parkhaus in der Heidelberger Altstadt, der Fahrer ist verschwunden. Es ist das Ende einer wahren "Irrfahrt", über die die Polizei berichtet - und über die es "fernsehreife Videoaufnahmen" gibt.

Aber der Reihe nach: Gegen 11.40 Uhr fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Vito ins Parkhaus P8 am Kongresshaus ein. Nun begann die rund 30-minütige Odyssee. Offenbar fand er keinen passenden Parkplatz, so fuhr er zurück zur Ausfahrt. Am Ticketautomat kam er aber nicht weiter und versuchte kurzerhand, durch die geschlossene Schranke zu fahren.

Das gelang aber nicht. Also fuhr er rückwärts wieder ins Parkhaus - und streifte dabei mehrere Wände.

Nach einigen Minuten tauchte er in den Überwachungsbändern im zweiten Untergeschoss auf. Dieses Mal stand ihm ein Renault im Weg - er beschädigte das geparkte Auto.

Dann peilte er eine Parklücke in der Nähe an. Aber auch hier knallte er gegen die Wand und einen geparkten BMW. Mit direktem "Blech-Kontakt" zum BMW stellte der 60-Jährige den Vito dann ab und ging zu Fuß aus dem Parkhaus.

Als wenig später die Polizei eintraf, fand sie im unverschlossenen Auto diverse Ausweise. Die Videos identifizierten den Fahrer jedoch eindeutig. Zuhause in Bad Schönborn wurde er bislang aber nicht gefunden, auch eine Suche in Heidelberg verlief ohne Ergebnis. Er ist weiterhin verschwunden und "auf der Flucht".

Der Vito wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Bilanz des "Einparkens": Vier beschädigte Autos, ein beschädigtes Parkhaus, mehrere Zehntausend Euro Schaden.

Die Ursache der Irrfahrt könnten mehrere leere Weinflaschen sein, die die Polizei im Wagen fand.

Es ist nicht auszuschließen, dass der Fahrer noch weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage oder aber bei seiner Fahrt durch Heidelberg beschädigt hat und weitergefahren ist.

Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die sich unter Telefon 0621/1744111 melden können.