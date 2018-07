Heidelberg. (hö) Auf den ersten Blick erinnert die Tat vom Freitagmorgen an der Montpellierbrücke an das, was sich am Sonntagabend in Berlin zutrug. In der Hauptstadt wurden zwei Obdachlose mit einer Flüssigkeit angezündet und schwer verletzt. Und in Heidelberg, so berichtete die Polizei am gestrigen Freitag, wurden drei wohnungslose Männer von zwei Unbekannten attackiert.

Gegen 1 Uhr kam das Duo - einer hatte einen Pflasterstein in der Hand - zur Schlafstätte der Männer an der Lessingstraße unweit vom Bahnhof. Zwei schliefen schon, ein 53-Jähriger war noch wach. Der forderte die beiden auf, sie in Ruhe zu lassen, da warf der eine Angreifer den Stein, der den 53-Jährigen am Bein traf.

Dann flüchteten beide in Richtung Bahnhof, kamen aber schnell zurück, griffen sich eine herumliegende Krücke und schlugen auf die drei Männer ein - um dann wieder Richtung Bahnhof zu laufen. Der Notarzt versorgte die Drei, die aber nicht ins Krankenhaus mussten. Die Fahndung nach den Tätern blieb ergebnislos.

Gewalt gegen Obdachlose komme in Heidelberg eher selten vor, berichtet Jürgen Hofherr, Sozialarbeiter bei der Wohnungslosenhilfe SKM. Wenn, dann seien die Auseinandersetzungen meist "milieuintern" - und so war es wohl auch in diesem Fall: "Wir wissen, wer der Täter, also der Steinewerfer, ist", berichtet Hofherr nach einem Gespräch mit den Betroffenen.

Demnach handelt es sich um einen anderen Obdachlosen, der dafür bekannt ist, Ärger zu machen. Als Hofherr am Freitagmorgen von der Attacke hörte, war er zunächst entsetzt. Nun allerdings ist er erleichtert: "Das kann man wirklich nicht mit Berlin vergleichen." Und es hätte auch nicht ins Bild gepasst, denn Heidelberg gilt generell als ziemlich "obdachlosenfreundlich".

Allerdings ist eine Tat vom Himmelfahrtsabend, ebenfalls am Hauptbahnhof, immer noch nicht aufgeklärt: Am 13. Mai soll ein Unbekannter die Jacke eines Obdachlosen angezündet haben. Doch fanden die Ermittler keine Brandspuren. Der Mann hatte keine Erinnerung, er war betrunken. Das waren die drei Opfer von Freitagmorgen nicht. Sie sind "Stammgäste" des SKM, wo sie duschen können.

Nach Hofherrs Angaben wohnen sie seit etwa fünf Jahren fest unter der Montpellierbrücke und gelten als "friedliche Gesellen": "Die suchen keinen Stress." Vor eineinhalb Jahren, im strengen Winter 2017, traf sich die RNZ mit zwei von ihnen - und sie berichteten offen über ihr Leben auf der Straße.