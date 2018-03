Heidelberg. (hö) Er war ein Großer, vielleicht sogar der Größte des Fremdenverkehrs in Heidelberg: Nils Kroesen, der langjährige oberste Tourismus-Chef der Stadt, starb am 31. Januar im Alter von 75 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit in Ziegelhausen; die Beisetzung fand bereits im engsten Familienkreis statt. 37 Jahre stand er an der Spitze des Verkehrsvereins, der heute Heidelberg-Marketing heißt. "Er hat es verstanden, das Bild des weltweit bekannten Heidelberg immer wieder mit neuem Leben zu füllen. Millionen von Menschen fanden durch ihn den Weg in unsere Stadt", schrieb Oberbürgermeister Eckart Würzner in einem Nachruf.

Kroesen wird den Heidelbergern immer als der Erfinder des "Heidelberger Herbsts" in Erinnerung bleiben - es war so ziemlich das erste große Ding, das der frisch ins Amt berufene Kroesen mit nur 27 Jahren 1970 in Angriff nahm. Und er machte, mit knappstem Budget (wie fast immer in Heidelberg), das größte und auch stimmungsvollste Volksfest der Region daraus.

Wer Kroesen erlebte, hielt ihn oft für einen Hanseaten - er wirkte nur so, dabei wurde er in Breslau geboren und wuchs in Ostwestfalen auf. Doch war ihm die Kurpfalz zur Heimat geworden. Als Kroesen zum Höhepunkt der damaligen Studentenrevolte in die Stadt kam, war das kein einfacher Job: Die ständigen Proteste drohten das Image einer fröhlichen Touristenstadt auf Dauer kaputtzumachen.

Er handelte schnell: Mit lockeren Festen wie dem "Heidelberger Herbst", aber auch mit den "Heidelberger Jazztagen" in der Stadthalle versuchte er, ein modernes, swingendes und auch sorgloses Heidelberg den Gästen zu präsentieren. Er belebte auch die einstigen Schlossfestspiele der dreißiger Jahre - samt der unvermeidlichen "Student Prince"-Operette, engagierte aber auch die Granden des deutschen Theaters wie Elisabeth Flickenschildt.

Noch wichtiger war ihm die internationale Ausstrahlung der Stadt: Er schickte "Heidelberg Festivals" auf große Tourneen, aber wohl bedeutender ist wohl, wovon kaum jemand in der Stadt etwas weiß: die Gründung des "Prince Club", der heute "Heidelberg Club International" (HCI) heißt. In ihm tun sich alle zusammen, die sich der Stadt verbunden fühlen. Heute würde man das "Netzwerk" nennen, und das kann manchmal Großes tun: Aus ihm heraus gab das HCI-Mitglied Henry Jarecki, der in den Fünfzigern in Heidelberg studierte, vor gut zehn Jahren den Startschuss für den neuen Stadtteil Bahnstadt.

Im Gespräch mit der RNZ vor knapp einem Jahr bekannte Kroesen, dass ihm nicht alles gelungen sei: Am meisten wurmte es ihn, dass sich die reizvoll gelegene Thingstätte auf dem Heiligenberg nicht als dauerhafte Veranstaltungsstätte etablieren konnte - aus Gründen des Umweltschutzes und wegen der Anwohner. Einer seiner größten Wünsche wird aber bald Wirklichkeit: das neue Konferenzzentrum am Hauptbahnhof. Die einst so umstrittene Erweiterung der Stadthalle hatte er immer abgelehnt: zu unpraktisch, ohne eigenes Kongresshotel und verkehrsmäßig ungünstig. Zu Kroesens Eigenschaften gehörte jedoch, sich nie ungefragt einzumischen. Er, der immer auf einen aufregenden Entwurf für ein neues Konferenzzentrum hoffte, sagte nie, ob ihm die aktuellen Entwürfe dafür gefielen. Und auch beim anstehenden Umbau der Stadthalle enthielt er sich jeglichen öffentlichen Kommentars.

Er, der sich so vornehm zurückhielt und vielleicht zu selten von seinen drei Nachfolgern in den letzten elf Jahren um Rat gefragt wurde, gab über die RNZ diesen goldenen Rat: "Die Heidelberger glauben oft, der Tourismus in der Stadt sei ein Selbstläufer, aber das ist ein Irrtum. Man muss in den nachfolgenden Generationen immer wieder die Begeisterung für Heidelberg anfachen - in ihrer ganz eigenen, neuen Sprache."