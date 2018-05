Das "Vapiano"-Restaurant zieht in das hellrote Gebäude in der Hauptstraße 196. Es wurde 1701 errichtet und beherbergte einst die Kurfürstliche Hofapotheke. Foto: Rotho

Von Steffen Blatt

Das Haus in der Hauptstraße 190 wurde 1701 errichtet und zählt zu den bedeutenden Barockbauten der Stadt. Schon 1404 war an dieser Stelle die Hofapotheke zu finden, später wurde das Anwesen als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Lange war ein McDonald’s-Restaurant der Pächter, zuletzt ein Geschäft für asiatische Touristen. Dieses ist jetzt in die Untere Straße umgezogen, ein neuer Nutzer für die Hauptstraße 190 steht aber schon fest: Im kommenden Jahr wird die Restaurantkette "Vapiano" dort eine Filiale eröffnen, die erste in Heidelberg. Das bestätigte das Unternehmen auf RNZ-Anfrage.

Zunächst wird aber in großem Stil umgebaut. "Wir bringen das Innere auf den Rohbau-Zustand", sagt Michael Akselrad, der Besitzer der Immobilie. Alle Leitungen werden erneuert, ebenso der Estrichboden und die Lüftung. Auch Zwischenwände, die für die Kaufhaus-Nutzung eingezogen wurden, werden entfernt. Weil das Tanzstudio im zweiten Stock ebenfalls umgezogen ist, wird auch dieses Geschoss für das Restaurant genutzt, das damit mehr Fläche haben wird als die McDonald’s-Filiale, die 25 Jahre in dem Gebäude war.

Die Fassade bekommt einen neuen Anstrich, auch die historischen Elemente werden saniert, etwa die Säulen neben dem Eingang oder das Wappen von Kurfürst Karl Theodor darüber. Außerdem habe man ein Beleuchtungskonzept entwickelt, dass man nun noch mit der Stadtverwaltung absprechen wolle, berichtet Akselrad.

Im Frühjahr 2018 will dann Vapiano mit dem Innenausbau starten. "Wir wollen ein typisches Vapiano in einem historischen Haus erreichen", erklärt Werner Engels, Director Real Estate bei dem Unternehmen. Größere Veränderungen an der Fassade des denkmalgeschützten Gebäudes wird es wohl nicht geben. "Wir gehen aber davon aus, dass wir den bekannten Vapiano-Schriftzug dort anbringen dürfen", sagt Engels.

Auch das Burger-Restaurant hatte einst sein gelbes "M" über den Schaufenstern hängen. Eine Außenbestuhlung ist geplant, die genaue Größe der Fläche sei aber noch nicht bekannt, so Engels. Akselrad spricht von einem "bescheidenen" Umfang. Die Eröffnung könnte im Sommer 2018 stattfinden. Vor über einem Jahr hieß es von Seiten des Unternehmens, dass die "finale Entscheidung" noch nicht gefallen sei. Dass es so lange gedauert hat, bis alles in trockenen Tüchern war, erklärt Engel mit "üblichen Vorlaufzeiten". So musste man etwa warten, bis der Mietvertrag mit dem Touristenkaufhaus ausgelaufen war.

Akselrad freut sich, dass es nun geklappt hat. Für ihn ist das Restaurant eine Bereicherung für die Innenstadt. Andere sehen das kritischer, etwa die Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt" (Linda). Sie hatte im vergangenen Jahr kritisiert, dass die Stadtverwaltung für die Hauptstraße 190 und das Gebäude mit der Hausnummer 196 Gaststättenkonzessionen erteilt hatte. Denn eigentlich will "Linda" keine weiteren Gastro-Betriebe in der Altstadt. Die Genehmigungen durften aber erteilt werden, weil die beiden Gebäude die Voraussetzungen des "Sondergebiets Altstadt" erfüllen. Demnach müssen neue Gaststätten genehmigt werden, wenn es in den benachbarten Gebäuden keine solchen Betriebe gibt.

Mit dem Vapiano-Restaurant könne man zwar leben, sagt Doris Hemler von "Linda". "Aber der Trend zu immer mehr Kommerzialisierung in der Altstadt macht uns Sorgen." Sehr kritisch sieht die Initiative eher die Hauptstraße 196 - denn dort ist laut Hemler eine Bar geplant.