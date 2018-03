Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Stadt Heidelberg lernte HP Mayer aufgrund einer privaten Katastrophe kennen: Seine Nichte wurde 2006 schwer krank - ein seltener, komplizierter Fall. Sie wurde an der hiesigen Universitätsklinik behandelt. Mayer, der im hessischen Eltville lebt, war deshalb häufig in Heidelberg zu Besuch - und erkundete die Stadt immer wieder in langen Spaziergängen.

Ein Jahr später hatten die Ärzte seine Nichte geheilt - und Mayer war ein profunder Kenner Heidelbergs. Als Liebhaber der Stadt kam er in den folgenden Jahren immer wieder. Nun hat er das Buch "111 Orte in Heidelberg, die man gesehen haben muss" geschrieben - und ihm ist eine richtig spannende Auswahl gelungen.

> So funktioniert’s: 111 Orte, 222 Seiten - stets je eine Seite Text und ein großes Foto. Der Leser kann einfach irgendeine Seite aufschlagen und ein wenig schmökern. Mayer schreibt flüssig, verpackt fast jeden Ort in eine kleine Geschichte, der Leser lernt viel Neues. Genau genommen stellt das Buch sogar 222 Orte vor, denn auf jeder Doppelseite gibt es noch einen charmanten Zusatztipp. Manchmal ist das touristisch (und räumlich) Naheliegendes, zuweilen aber auch die Antithese des vorgestellten Ortes: So wird auf der Doppelseite zu Kult-Spareribs-Wirt Hakim in der Südstadt und seinem schrägen Imbiss zusätzlich die Schlossweinstube von Sternekoch Martin Scharff empfohlen.

> Neue Blicke auf alte Orte: Natürlich nimmt Mayer nicht plump das weltbekannte Schloss in seine 111 Tipps auf, das könnte ja jeder. Aber er ignoriert es auch nicht. Vielmehr hat er ein kleines, nicht so bekanntes Detail gefunden: die zwei unscheinbaren Kindchenfiguren über dem Tor des Ruprechtsbaus. Dazu erzählt er vom Schlossbaumeister und seinen auf der Baustelle verunglückten Zwillingen - eine Geschichte, die allemal weniger ausgelutscht ist als jene vom Elisabethentor. Die Alte Brücke wiederum beobachtet er, mit dem Rücken zu ihr stehend, achtfach gespiegelt und verzerrt im Fenster eines asiatischen Restaurants. Im Alten Hallenbad nennt er die Körperwelten-Ausstellung kurz, um sich dann ausführlich den ungewöhnlichen Toilettenräumen zu widmen. Und beim Weingut Dachsbuckel verliert er kein Wort über Wein - sondern preist den Gin aus 17 Zutaten. Es sind besonders diese ungewöhnlichen Blickwinkel, die das Buch so lesenswert machen.

> Echte Entdeckungen: Wer kennt den "Garten der Stille" an der Jesuitenkirche (nicht zu verwechseln mit dem Garten hinter dem Romanischen Seminar)? Und die sensationelle Aussicht von der - im Sommer - mediterran anmutenden Terrasse des Darmstädter Hof-Centrums? Oder das am schönsten dekorierte Fenster der Stadt in der Karlstraße? HP Mayer hat - jedenfalls für die meisten Leser - Neuheiten in dieser Stadt gefunden, die es zu entdecken lohnt. Zum Beispiel die steil abfallende Wiese unterhalb des alten Königstuhl-Hotels: Wo tagsüber die Drachenflieger starten, picknicken im Sommer bei Sonnenuntergang verliebte Pärchen.

> Auf in die Stadtteile: Die "111 Orte" eignen sich hervorragend, um Stadtteile zu entdecken, die man sonst selten betritt. Zwar liegt der Fokus auf der Innenstadt - allein 70 der 111 Orte sind auf Alt- und Weststadt sowie Berg- und Neuenheim verteilt. Doch wer etwa Rohrbach kaum kennt, dem wird dieses Buch Lust machen auf einen Tagesausflug - zum Tagelöhnerhaus, dem Mahnmal beim Quartier am Turm und natürlich dem so gar nicht verstaubten Heimatmuseum. Und wie viele Wieblinger waren wohl schon einmal in der klitzekleinen Schlierbacher Bilderbuchkirche, der Gutleuthofkapelle? In fast allen Stadtteilen hat Mayer Sehens- und Erlebenswertes zusammengetragen. Lediglich Handschuhsheim ist erstaunlich wenig repräsentiert. Und auch Boxberg und den Emmertsgrund hat Mayer mit zusammen drei Orten nur wenig auf dem Schirm.

> Neue Wege gehen: Ganz nebenbei ist das Buch ein großartiger Ansporn, die Stadt und vor allem ihre reiche Natur gehend zu entdecken. 15 Einträge sind genau genommen keine Orte, sondern eher Wege. Ob der Osterhasenweg unterhalb des Boxbergs, der Rentnerweg im Pfaffengrund oder das Rizal-Ufer zwischen Bergheim und Wieb᠆lingen - wer gerne spazieren oder wandern geht, wird in diesem Buch neue Pfade entdecken.

> Fazit: Natürlich ist nicht jeder Ort originell. Vielen Heidelbergern dürften die Schnitzelbank, das Muck-Denkmal am Hauptbahnhof oder die Wanderfalken in Heiliggeist hinlänglich bekannt sein. Doch erstens schreibt Mayer selbst über diese Klassiker mit Charme - und zweitens hat er es geschafft, Orte zusammenzutragen, an denen Einheimische häufig vorbeilaufen. Und so ist das Buch ideal für Gäste wie Alteingesessene. Besondere Freude werden die "111 Orte" aber jenen machen, die erst seit Kurzem in der Stadt (oder Region) leben - und Heidelberg für sich entdecken wollen.

