Sie war eine der schönsten Bäume Heidelbergs: die Trauerweide an der Neckarwiese. Foto: Rothe

Heidelberg. (shy) Sie war einer der schönsten Bäume Heidelbergs – die Trauerweide auf der Neckarwiese. Noch in diesem Jahr muss der Baum gefällt werden. Ein Sturm Ende August setzte ihm so stark zu, dass er bereits jetzt stark zurückgeschnitten ist.

Die rund 50 bis 60 Jahre alte Weide war allerdings schon durch einen Pilz vorgeschädigt. Sturm "Kirsten" gab ihr quasi den Rest. Die Stadt versprach aber, zwei neue Weiden an die gleiche Stelle zu pflanzen, und Weiden wachsen sehr schnell.

Bis es so weit ist, sucht die RNZ jetzt die schönsten Leserfotos der Trauerweide aus den vergangenen Jahrzehnten. Die Redaktion freut sich auch über ein paar persönliche Zeilen dazu, welche Geschichten oder Erlebnisse die Fotografin oder der Fotograf mit der Weide verbindet. Fotos können – bitte mit Namen und Telefonnummer für Rückfragen – bis einschließlich Freitag, 30. Oktober, per E-Mail an die Adresse aktion@rnz.de gesendet werden.

Die schönsten Fotos und Geschichten werden in der RNZ veröffentlicht.