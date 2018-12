Christa Schwaninger schließt ihr Nähzentrum in der Plöck 30 nach 27 Jahren, davon war sie zwölf Jahre lang Leiterin. Wohl noch bis in den Januar gibt es Rabatte. Foto: kaz

Heidelberg. (Kaz) Vor über 30 Jahren machte sie ihr Hobby zum Beruf. Jetzt gibt Christa Schwaninger ihr Nähzentrum in der Plöck 30 auf. Der Ausverkauf hat begonnen, auf Stoffe von hoher Qualität, aber auch auf Näh- und Stickmaschinen sowie Garne, Nadeln und was man sonst zum Nähen braucht, gibt es 20 Prozent Rabatt.

Seit zwölf Jahren betrieb sie die Filiale als Selbstständige. Die Kundschaft, die nicht nur Stoffe kaufen, sondern das Nähen lernen wollte, durfte an Nähmaschinen der Marke Pfaff üben und sich bei Interesse nach und nach mit der hohen Kunst des Nähens beschäftigen.

Außer Näh- und Strickmaschinen hat Schwaninger noch einige Tausend Ballen Stoff auf Lager. Für alle, die Spaß am textilen Werken haben, ist die Schließung des Nähzentrums eine gute Gelegenheit, preiswert das zu erwerben, was sie für ihr Hobby brauchen - auch wenn viele den Laden vermissen werden. Die Nähkurse und Workshops werden aber nicht mehr angeboten. Ihr Geschäft gibt Schwaninger aus verschiedenen Gründen auf, unter anderem, weil ihr die Auflagen für den Online-Handel zu viel werden und weil sie das Nähzentrum nicht mit halber Kraft führen will.

Info: Das Nähzentrum in der Plöck 30 ist montags bis freitags von 9.30 bis 18.30 Uhr, in der Adventszeit samstags von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet.