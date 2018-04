Heidelberg. (uwi) Der Bote sollte eine Pizza ausliefern und wurde Opfer eines dreisten Raubüberfalls. Am Mittwoch hat das Heidelberger Landgericht zwei junge Deutsche zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Der Haupttäter wurde zu fünf Jahren und drei Monaten verurteilt - wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung.

Der einschlägig vorbestrafte 22-Jährige grinste während der Urteilsbegründung. Am Ende klatschte er in die Hände und rief den Richtern nach: "Die Wahrheit wollen sie wohl nicht wissen?" Die Strafkammer habe jedoch "keinerlei Zweifel" an dessen Täterschaft, sagte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff.

Der 21-jährige Mitangeklagte erhielt drei Jahre Haft. "Er sollte den harmlosen Kunden mimen", so der Richter. Der Mann hatte am Abend des 13. November 2017 telefonisch eine Pizza Salami bestellt, zu liefern an die Tiefgarage im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund. Als der Bote dem vermeintlichen Kunden die Pizza übergeben wollte, lockte dieser das Opfer in das Parkhaus. Plötzlich tauchte hinter einem Auto der maskierte Mittäter auf. Der 22-Jährige war mit einem Messer und einer Schreckschusspistole bewaffnet. Er forderte die Herausgabe der Tageseinnahmen und drohte, den Boten zu erschießen, wenn er ihm ins Gesicht blicke. Der 38-Jährige warf den Geldbeutel mit 250 Euro daraufhin auf den Boden. Die zwei jungen Männer liefen mit dem Beutel davon und ließen die Pizza zurück. Der Jüngere der beiden konnte kurz darauf verhaftet werden.

Sein älterer Kumpel wurde Wochen später festgenommen. In dessen Wohnung fand die Polizei eine Schreckschusswaffe und ein Tauchermesser sowie den leeren Geldbeutel unter dem Balkon. Außerdem wurden wenige Meter vom Ort des Überfalls entfernt Handschuhe mit seiner DNA sichergestellt. Zwar hätten die Angeklagten erhebliche kriminelle Energie gezeigt, die Tatausführung sei aber "dilettantisch" gewesen, hieß es im Gericht. Da der 21-Jährige den Pizzaservice mit dem Handy angerufen hatte, war es leicht, ihn zu überführen. Auch das Telefon des Haupttäters war damals in der gleichen Funkzelle eingeloggt.

Der 22-Jährige war erst sechs Wochen zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Er ist bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Acht Verfahren seien jedoch eingestellt worden oder hätten mit einer Verwarnung geendet, kritisierte der Vorsitzende. Vor einigen Jahren wurde der Angeklagte dann wegen des Raubüberfalls auf einen Supermarkt im gleichen Stadtteil zu einer Haftstrafe von über drei Jahren verurteilt. Zur Einsicht ist er im Gefängnis offenbar nicht gekommen. Das sei, "als wenn man einen Ochsen ins Horn gepetzt hätte", sagte Richter Mühlhoff.

Eine zur Bewährung ausgesetzte Reststrafe von über einem Jahr für den ersten Raubüberfall wird der Täter jetzt absitzen müssen. Die Angeklagten hätten "planlos in den Tag hinein gelebt" und sich nicht bemüht, auf die eigenen Füße zu kommen, so der Vorsitzende. Der 38-jährige Mitarbeiter des Heidelberger Lieferservice sagte vor Gericht aus, man habe das Vertrauen zu den Kunden verloren. Keiner wolle mehr Essen in diesem Stadtteil ausliefern.