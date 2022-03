Von Sarah Hinney

Heidelberg. Nach der Sprengung eines Geldautomaten in der Bahnstadt vergangene Woche zieht die Sparkasse Heidelberg Konsequenzen. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen soll dafür sorgen, dass es für Kriminelle derart unattraktiv wird, sich auf diese brutale Weise Geld zu beschaffen, dass sie es aufgeben – zumindest an den Automaten der Sparkasse Heidelberg.

Wie die Maßnahmen konkret aussehen und was sie bringen sollen, erläuterte Sparkassenvorstand Rainer Arens, gemeinsam mit dem Pressesprecher des Landeskriminalamts (LKA) David Fritsch und Patrick Knapp, Sprecher im Polizeipräsidium Mannheim, am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz. Die für Sparkassenkunden deutlichste Konsequenz wird die Schließung von insgesamt neun Selbstbedienungseinrichtungen im Verbreitungsgebiet. Davon betroffen sind die Standorte am Rewe in Kleingemünd, Heidelberg-Zoo, Leimen-Zizmann, Malschenberg, Walldorf-SBK, Rewe-Sandhausen, Wiesloch-Frauenweiler, Schwetzingen-Nordstadt und Sandhausen-West.

Die Auswahl begründete Arens damit, dass es sich hierbei um Geldautomaten mit "höchster Gefährdungsstufe" handle. Standorte, an denen bereits Geldautomaten gesprengt wurden, werden ebenfalls nicht mehr aufgebaut. Das betrifft auch die Filiale an der Schwetzinger Terrasse in der Bahnstadt. "In der Bahnstadt wird im Oktober ohnehin unsere Hauptstelle am Europaplatz eröffnet", so Arens. An allen Standorten, an denen die Geldautomaten bleiben, will die Sparkasse in "höchstmögliche Sicherheitsstandards" investieren und Abschreckungsmaßnahmen, etwa eine Panzerung oder Systeme, die die Geldscheine im Falle einer Sprengung färben, installieren. Außerdem werden Selbstbedienungsstandorte spätestens ab kommender Woche nachts zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens geschlossen sowie mit weniger Geld befüllt. Und zuletzt will die Bank in den Nachtstunden einen Sicherheitsdienst engagieren.

"Alles, was wir tun, soll abschrecken", machte Rainer Arens deutlich. Dabei war die Sprengung des Automaten in der Bahnstadt wohl nur der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat – denn seit Anfang 2021 wurden insgesamt sieben Geldautomaten der Sparkasse Heidelberg gesprengt. Die Bank lässt sich den Schutz ihrer Automaten jetzt einiges kosten. Laut Arens handelt es sich um eine siebenstellige Summe jährlich, konkreter wollte er nicht werden. "Es gibt hier kein Abwägen, hier muss ein Trend gebrochen und Flagge gezeigt werden", machte der Chef des Geldinstituts deutlich.

Im Vergleich zu anderen Bundesländern werden in Baden-Württemberg relativ selten Geldautomaten gesprengt, in Nordrhein-Westfahlen sind es durchschnittlich 1,3 pro Tag. Allerdings hat sich auch hierzulande die Anzahl der Delikte von 2018 bis 2020 von 20 auf 41 verdoppelt. "Dafür hat sich auch die Aufklärungsquote erhöht, von zehn auf 40 Prozent", erläuterte LKA-Sprecher Fritsch. Im Einzugsgebiet des Polizeipräsidiums Mannheim, zu dem auch Heidelberg gehört, wurden 2020 fünf Geldautomaten gesprengt, außerdem gab es vier Sprengversuche, die aber scheiterten.

Polizeisprecher Patrick Knapp geht davon aus, dass die Zahlen im Jahr 2021 ähnlich sind, konkret wusste er es noch nicht. Der Sprecher betonte auch, dass es im gesamten Einzugsgebiet etwa 500 Automaten gebe. Genau diese Dichte von Automaten und die Nähe zu den Autobahnen mache die Region attraktiv für Kriminelle. "Bei der Täterschaft handelt es sich um unterschiedliche Gruppierungen. Bei einer Gruppe handelt es sich um Personen mit niederländischer Staatsbürgerschaft", berichtete LKA-Sprecher Fritsch. Es gebe aber auch Täter aus dem osteuropäischen Raum.