Heidelberg. (RNZ/mün) Der Schaden durch den Blitzeinschlag in der Wasser-Aufbereitungsanlage Schmittsche Quelle Anfang Juni ist größer als zunächst ersichtlich war. Das teilen die Stadtwerke Heidelberg mit. Die Reparaturen sollen noch einige Zeit in Anspruch nehmen - wie lange ist aber noch unklar. Ein Zeitpunkt für die Wiederinbetriebnahme der Aufbereitungsanlage für die Quellen in Handschuhsheimer Mühltal sei derzeit noch nicht absehbar.

Bis dahin müssen die Haushalte in den oberen Hanglagen von Handschuhsheim, Neuenheim sowie Hirschgasse bis hin zum Haarlass weiterhin mit Trinkwasser höheren Härtegrads aus den Heidelberger Wasserwerken versorgt werden.

Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen weiterhin allen Haushalten in diesen Gebieten, Haushaltsgeräte wie Geschirrspülmaschinenprophylaktisch auf einen Härtegrad von 20 °dH umzustellen und auch bei der Dosierung von Waschmitteln den höheren Härtegrad zu berücksichtigen.