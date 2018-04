Nur von oben kann man die Mauern im Erdreich entdecken, die unter dem Kinoanbau am Wormser Hof in der Theaterstraße entdeckt wurden. Der Keller (oben links) befindet sich an der Grundstücksgrenze, die beiden Latrinen (quadratische Strukturen) in der Mitte. Foto: Natascha Brakebusch

Von Timo Teufert

Heidelberg. Von der Baustelle am alten Harmonie-Lux-Kino am Wormser Hof kann man im Moment von der Straße aus nicht viel sehen: Ein Bretterzaun verhindert Einblicke. Erst wenn man sich in die oberen Etagen der Nachbargebäude begibt, erkannte man bis zur letzten Woche mitten in der Baugrube alte Sandsteinmauern. Dabei handelt es sich um einen Keller und zwei Latrinen aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Im Zuge der Arbeiten für den geplanten Neubau wurden die Mauern von der Abteilung Archäologie und Denkmalschutz des Kurpfälzischen Museums (KMH) dokumentiert. Weil sie kein herausragendes Kulturdenkmal darstellen, wurden sie mittlerweile abgebrochen.

Schon vor Beginn der Bauarbeiten haben sich die Archäologen für das Grundstück interessiert - liegt es doch am westlichen Ende des Schwemmkegels des vom Klingenteich herabfließenden Klingenbachs. Man geht davon aus, dass es dort im Mittelalter - vor der eigentlichen Stadtgründung - einen Burgweiler gab, in dem Fischer, Schiffer und Holzarbeiter gelebt haben. "Wir haben gehofft, dort Siedlungsreste aus dem 12. Jahrhundert zu finden", berichtet der Grabungstechniker des KMH, Tobias Schöneweis. Schon beim Bau des Kinos in den 1950er Jahren war man dort auf ein Keramikgefäß gestoßen, welches aus dem 12. Jahrhundert stammt. "Damit gehört der Wormser Hof zur frühesten Fundstelle in der Vorstadt", berichtet Renate Ludwig, die Leiterin der Archäologischen Abteilung des KMH.

Wegen dieses Fundstückes habe man bereits Sondagen vorgenommen, als das Kinogebäude noch stand. Dafür hat man den Kellerboden aufgestemmt, allerdings nichts gefunden, was von Bedeutung gewesen wäre. Deshalb war Schöneweis seit Ende Februar jeden Tag auf der Baustelle: "Nach dem Abbruch sind wir während des Aushubs der Baugrube auf einen frühneuzeitlichen Keller vermutlich aus dem 16. oder aus dem 17. Jahrhundert gestoßen", berichtet der Grabungstechniker. Außerdem habe mein zwei Latrinen gefunden. "Die Befunde wurden Ende des 17. Jahrhunderts abgebrochen und in den 1950er Jahren überbaut", so Schöneweis. Sie seien erhalten, weil der damalige Kinoneubau an dieser Stelle nicht unterkellert war.

"Das Gebäude, zu dem Keller und Latrinen gehörten, war ein Fachwerkhaus mit einem Erdgeschoss aus Stein und wurde beim großen Stadtbrand 1693 nicht zerstört", erklärt Schöneweis. Andernfalls hätte er Brandschutt im Keller und in den Latrinen finden müssen. Stattdessen sei das Gebäude kontrolliert zugunsten eines Neubaus abgebrochen worden. Und der steht bis heute: der Wormser Hof.

"Im Keller und in den Latrinen hatten wir bis auf wenige Keramikscherben aus dem 17. und 18. Jahrhundert und Mineralwasserflaschen aus dem 19. Jahrhundert keine weiteren Befunde. Keller und Latrinen waren mit Bauschutt aus dem 17. und 18. Jahrhundert verfüllt", berichtet Schöneweis. Nachdem der Bauschutt entfernt wurde, hat er zusammen mit Andreas Knöpfler vom städtischen Vermessungsamt im sogenannten "Structure from Motion"-Verfahren, einer dreidimensionalen Objektrekonstruktion, die Gebäudereste aufgenommen. Im Verfahren wird aus zweidimensionalen Bildern ein dreidimensionales Modell. Die Finanzierung hat der Bauherr übernommen. "Im Unterschied zu unserem traditionellen Dokumentationsverfahren hat man bei dieser Methode bei hoher Präzision ein schnelleres Ergebnis", sagt Schöneweis, der sowohl dem Bauherrn als auch den Architekten und den Bauleuten für die hervorragende Unterstützung seiner Arbeit dankt.

Nach der Zeit auf der Baustelle beginnt nun die wissenschaftliche Auswertung: "Die technische Dokumentation ist Voraussetzung, um die bauchronologischen Detailbeobachtungen in die Grundpläne einzutragen." Anhand von Fugen können die Experten beispielsweise feststellen, ob ein Haus mehrfach umgebaut wurde.