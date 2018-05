Von Daniela Biehl

Heidelberg. Unbequem sollen sie sein. Gewagt. Und ja, sie dürfen auch mal Grenzen überschreiten. Wer sich die Einsendungen beim diesjährigen Plakatwettbewerb "Mut zur Wut" ansieht, erkennt sofort: Das sind wieder deutliche Aussagen. Da blickt man auf Donald Trump, dessen Unterschrift von einem Seismografen gezeichnet wird: verwackelt und gefährlich. Oder auf ein Krokodil, das sich qualvoll windet und sich schließlich in den Schwanz beißt. "GroKo-Deal" prangt in dicken, schwarzen Lettern auf dem Plakat. Eine Anspielung auf die wieder regierende "Große Koalition".

Thomas Kronbichler und Anna Berkenbusch schauen noch etwas gedankenverloren auf das Krokodil: Ist die Botschaft stark genug? Das Tier gut gezeichnet? Sie nicken. Und entscheiden als Jury - zusammen mit Stefan Guzy, Alain Le Quernec und Max Hathaway -, welche 100 Siegerbilder Ende Juli im Heidelberger Justizgebäude ausgestellt werden. Die besten 30 werden wieder im öffentlichen Raum plakatiert: "Das gibt uns die Möglichkeit, auch wirklich jeden mit künstlerischen Botschaften in Kontakt zu bringen", sagt Alexander Henninger, Mitveranstalter des Wettbewerbs, der nun schon zum neunten Mal stattfindet.

Alles begann 2010, als Grafikdesigner Götz Gramlich aus "persönlichem politischen Verdruss" eine Ausstellung aus der Taufe hob, die Missstände anprangern sollte. "Und das kam so gut an, dass wir einen Wettbewerb daraus machten", sagt Henninger. Mitmachen kann seither jeder. Einzige Regel: Das eingereichte Motiv soll einen sozialkritischen oder politischen Gedanken enthalten. Doch dass "Mut zur Wut" so groß werden würde, dass man jedes Jahr rund 2000 Einsendungen aus über 50 Ländern erhalten würde, darunter viele aus China, der Türkei, dem Iran oder den USA, hätten die Veranstalter nicht gedacht. "Es ist mittlerweile ziemlich international geworden", sagt Henninger. Und die Plakate der vergangenen Jahre seien auch schon als Wanderausstellung nach München, in die Schweiz oder nach Mexiko gegangen.

Die besten Bilder auszuwählen, ist gar nicht so einfach. Berkenbusch und die anderen vier Jurymitglieder sind am Wochenende - teilweise aus Frankreich oder der Schweiz - nach Heidelberg gekommen, und diskutieren stundenlang in Gramlichs Büro über die ersten 300 Plakate. Sie betrachten das Design und entschlüsseln die Botschaften dahinter. Sticht ein Bild heraus, regt es zum Nachdenken an, kommt es eine Runde weiter und zählt am Ende womöglich zu den besten 100.

Das Spektrum der Einsendungen reicht von einfachen, verzierten Sprüchen wie "Hasta la Visa, Baby" bis hin zu kleinen Karikaturen. Ein Plakat zeigt Regale, vollgestopft mit George Orwells "1984" - ein Buch, das heute sinnbildlich für den Überwachungsstaat steht - und doch scheint es in diesem Regal nur zu verstauben. Niemand liest es mehr. Niemand leiht es aus. Auf einem anderen Poster prangt das Wort "Influencer" - also junge Menschen, die in sozialen Medien für Mode oder Kosmetik werben und so Geld verdienen - doch zwischen den Buchstaben des Wortes sprießt wildes Unkraut hervor. Ein Sinnbild für die häufig unterschwellige Werbung.

Die Jurysitzungen sind harte Arbeit. "Man sieht so viele Bilder an einem Tag", sagt Berkenbusch. Was ein gutes Plakat für sie ausmacht? "Es muss berühren oder betroffen machen." Und Max Hathaway meint: "Es muss selbsterklärend sein." Denn: Wer will schon lange Bildunterschriften lesen, wenn er das Plakat in der Stadt sieht? Für Hathaway, der selbst schon zu den Gewinnern des Plakatwettbewerbs gehörte, ist "Mut zur Wut" vor allem eines: "Ein Screening der Köpfe der Menschen. Wir sehen, was sie wirklich beschäftigt."

Wer dieses Jahr zu den Gewinnern gehört, bleibt bis zur Ausstellungseröffnung Ende Juli aber noch ein Geheimnis.