Kersten Müller ist seit 1999 an der Musik- und Singschule, seit 2008 als Rektor. Foto: Friederike Hentschel

Von Anica Edinger

Heidelberg. 647 Kinder und Jugendliche warten derzeit auf einen Platz an der Musik- und Singschule. Für den Leiter Kersten Müller ist das Fluch und Segen zugleich. Vor allem aber heißt es: Die Schule bräuchte mehr Lehrkräfte. Im Ausschuss für Bildung Kultur stellte Müller, der seit 1999 an der Schule ist und 2008 Rektor wurde, kürzlich die aktuellen Schülerzahlen und Entwicklungen vor. Im RNZ-Gespräch erklärt er, in welche Richtung sich die Schule bewegt - und weshalb man die Zahl der Warteliste doch leicht relativieren muss.

Herr Müller, in der vergangenen Woche wurde der Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" an der Musik- und Singschule ausgetragen - und ihre Schüler waren wieder sehr erfolgreich. Sind sie stolz?

Das Ergebnis erfüllt mich natürlich mit Freude und Stolz - auch in Vertretung für meine Kollegen. Es ist ein Zeichen für uns, dass wir gute Arbeit machen und eine Möglichkeit, das auch der Öffentlichkeit zu zeigen. Außerdem beweist es mir, dass sich unsere großen Anstrengungen in der Breitenbildung lohnen.

Werbung in der Öffentlichkeit haben Sie aber doch gar nicht nötig. Schließlich übersteigt die Nachfrage das Angebot an der Musik- und Singschule weit.

Es stimmt, dass 647 Kinder und Jugendliche auf der Warteliste stehen. Aber davon muss man einige abziehen, die schon in die kommenden Kurse für Februar und April eingeteilt wurden. Tatsächlich haben wir aber drei Instrumente, für die die Kapazität der Lehrkräfte nicht ausreicht: Streicher, Klavier und Gitarre. Wenn Eltern ihre Kinder dafür anmelden wollen, kann es tatsächlich sein, dass sie ein bisschen warten müssen. Eine große Nachfrage gibt es auch im Elementarbereich.

Ist es denn an der Tagesordnung, dass Musik- und Singschulen in Städten so sehr nachgefragt werden?

Nein, im Gegenteil: Viele Schulen haben Probleme mit den Schülerzahlen. Bei uns sind sie in den letzten Jahren ziemlich konstant geblieben. Dabei hatten wir nach der Einführung des achtjährigen Gymnasiums und wegen der Zunahme von Ganztagsschulen große Sorgen, dass die Zahlen einbrechen, weil die Schüler keine Zeit mehr haben. Das war bei uns überhaupt nicht der Fall.

Was sind die Gründe dafür?

Zum einen erreichen wir über unsere Kooperationen mit Ganztagsschulen, Grundschulen und Kindertagesstätten viele Kinder, die dann auch ein Instrument lernen möchten. Ein weiterer Punkt ist, dass die Stadt uns im Vergleich zu anderen, eher dörflicheren Schulen sehr gut ausstattet.

Und in Heidelberg ist auch das Bildungsniveau sehr hoch.

Das stimmt. Sicherlich leben hier viele Menschen, die eine hohe Affinität zu Kunst und Musik haben. Aber: Der typische Akademiker von heute ist nicht automatisch musikaffin. Wir haben es aber - auch wieder durch unsere Kooperationen - geschafft, viele neue Schichten zu erschließen, auch bildungsferne.

Gibt es eine dieser Kooperationen, die Ihnen besonders am Herzen liegt?

Seit etwa einem Jahr gibt es das Projekt "Singen macht Schule", das gemeinsam mit der Bürgerstiftung ins Leben gerufen wurde. Wir gehen dabei nicht nur als Serviceleister in die Schulen, sondern unterstützen dort die Grundschullehrkräfte, dass sie selbst täglich mit den Kindern singen. Ein Mal in der Woche besucht eine Gesangspädagogin der Musik- und Singschule jede Klasse. Zudem bieten wir Fortbildungen für Grundschullehrkräfte an. Jedes halbe Jahr gibt es etwa einen "Repertoire-Workshop" mit Liedern, die danach mit den Klassen gesungen werden.

Wie viele Schulen machen denn mit?

Aktuell sind es zwei: die Geschwister-Scholl-Schule und die Emmertsgrund-Grundschule. Eine dritte soll demnächst hinzukommen: die Wilckensschule. Sie bewirbt sich schon lange darum - aber wir hatten die Kapazitäten nicht.

Sie stemmen das Projekt mit ihren eigenen Lehrkräften?

Wir haben dafür eine halbe Stelle von der Stadt bekommen. Aber das reicht nicht. Daher werben wir gerade um Gelder bei den Heidelberger Rotary Clubs für "Singen macht Schule". Bislang haben wir Unterstützung von der Bürgerstiftung und aus dem Topf der Großspende von Wolfgang Marguerre bekommen. Mittelfristig brauchen wir aber eine zusätzliche Stelle, damit wir den Instrumentalunterricht nicht reduzieren müssen.

Unterrichten Sie eigentlich noch selbst?

Natürlich, ich unterrichte sehr gerne. Ich habe unter anderem klassische Gitarre in Stuttgart studiert und bin dieses Jahr auch mit zwei jungen Schülern beim Wettbewerb "Jugend musiziert" vertreten.