Von Vanessa Dietz

Heidelberg. Behutsam nimmt Dorothea Bertram Blüten der "Wilden Möhre" in die Hand und verteilt sie großzügig auf ihre "Leinwand". "Der schwarze Punkt in der Mitte ist charakteristisch für dieses Heilkraut", erklärt die Heidelbergerin. Anschließend streut sie Haferflocken und getrocknete Erdbeeren auf das Motiv. Die Künstlerin muss sich beeilen. Ein Kunde wartet schon darauf, ihr Kunstwerk verzehren zu können.

Ja, richtig gelesen: Die 39-Jährige, die ihr Studio in der alten Eppelheimer Straße in Heidelberg hat, "malt" auf essbaren Leinwänden. "Ich habe immer nach einem passenden Medium gesucht, meine Kunst zum Ausdruck zu bringen. Acryl auf Leinwände zu schmieren hat mich nicht mehr erfüllt", sagt Bertram.

So beschließt die Mutter von zwei Kindern aus der Festanstellung als Lehrerin über mehrere Umwege in die Selbstständigkeit überzugehen. Ihr drittes "Baby" tauft sie: "artnjoy" - für das die Künstlerin sehr viel Kraft, Zeit und Geld investiert hat. Das war vergangenes Jahr.

Seitdem kreiert sie Kunstwerke aus Pralinenteig, die mit Wildkräutern, Früchten und Blüten verziert sind, für die unterschiedlichsten Kunden. Bertram: "Die Wünsche sind so vielfältig wie die Kunden selbst. Ich liebe jede Herausforderung." Das kurioseste Wunschmotiv: das Logo der Hip-Hop-Formation Public Enemy. Für eine Hochzeit. Botschaften oder Gesichter der Beschenkten sind keine Seltenheit. Die Künstlerin setzt aber auch eigene Ideen um. "Mein Kopf steckt voller Inspiration, die nur darauf wartet, verwirklicht zu werden."

Die Basis eines jeden Werks bildet der nur wenige Zentimeter hohe Pralinenteig - eine Mischung aus Kakaobutter, Datteln, Haferflocken, Kokosraspeln, Kakao und Cashews - der frisch zubereitet wird. "Für manche Verpackungen in Supermärkten habe ich ein Chemielexikon gebraucht. Deswegen setze ich auf natürliche Zutaten ohne Zusatzstoffe." Diese sind oft vegan und glutenfrei. Damit trifft die Heidelbergerin, die Kunst studiert hat, den Puls der Zeit. "Diese Form von essbarer Kunst ist momentan sehr gefragt", erklärt Dorothea Bertram weiter.

Dass ihre Werke kurz nach der Entstehung nicht mehr existieren, stört sie nicht. Im Gegenteil: "Es gibt Kunstwerke, die gerade deshalb so toll sind, weil sie nur für den Moment sind. Ich bin total dankbar, dass meine Kunst gegessen wird. Ich hätte sonst viel zu viele Leinwände bei mir zu Hause stehen."

Künstlerin aus Heidelberg zaubert essbare Kunst













































Sobald eine "Leinwand" aus Pralinenteig steht, erstellt die Künstlerin eine Schablone mit dem gewünschten Motiv. Damit spart sie den Bereich aus, der im Anschluss nicht "besprüht" wird. Eine gängige Methode der Streetart - von der sich Bertram inspirieren lässt. Dann folgt das Topping, welches in der Regel aus getrockneten Früchten, Kräutern, essbaren Blüten sowie Wildpflanzen besteht. Diese kommen in gemahlener Form oder je nach Motiv als Ganzes auf den Pralinenteig. Ganz spontan. Je nach Lust und Laune der Künstlerin.

Und so entsteht in der Werkstatt von "artnjoy" ein Unikat nach dem anderen in verschiedenen Größen, das im Schnitt 130 Euro kostet. Die Pflanzen für ihre Werke sammelt Dorothea Bertram selbst - oder kauft sie beim Händler ihres Vertrauens im französischen Elsass. "Diese Welt inspiriert mich. Mit Blüten zu 'malen', ist eine Alte Form der Kunst."

Wie die essbaren Kunstwerke von Dorothea Bertram entstehen, sehen Sie hier:

Dorothea Bertram von Artnjoy zaubert essbare Kunst Kamera: Vanessa Dietz / Produktion: Vanessa Dietz

Information: Alles rund um Dorothea Bertram und "artnjoy" finden Sie hier.